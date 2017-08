Información Semanal de SAD

REGISTRO COBERTURAS PUNTUALES PLAN FINES 2 2017 2º CUATRIMESTRE

Se convoca a inscripción en el marco de la COMUNICACIÓN Nº 50/17 de la Dirección de Educación de Adultos para las áreas de

INGLES

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Difusión e Inscripción: 04/09/17 al 08/09/2017 En el horario de 9 a 11 en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes

Evaluación : A cargo del Inspector de área fecha a confirmar a partir del 08/09/2017

Notificación: A partir del 09/09/2017en sede de Secretaría de Asuntos Docentes .

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD para su fotocopiado)

Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

Fotocopia del DNI

Desempeño docente, form. 354 debidamente cumplimentado.

Propuesta pedagógica para el área al que aspira

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

IMPORTANTE: LA VIGENCIA DEL REGISTRO CONFORMADO ES CUATRIMESTRAL.

REGISTRO DE EMERGENCIA para SECUNDARIA TECNICA

Se convoca a inscripción en el marco de la Disposición Nº 33/02 para las áreas de

ELECTROTECNIA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Difusión e Inscripción: 28/08/2017 al 06/09/2017 En el horario de 9 a 11 en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes

Evaluación : A cargo del Inspector de área fecha a confirmar a partir del 07/09/2017

Notificación: en sede de la Secretaría de Asuntos Docentes fecha a confirmar.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD para su fotocopiado)

Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

Plan de estudio de la carrera cursada o en curso.

Fotocopia del DNI

Desempeño docente, form. 354 debidamente cumplimentado.

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias

EDUCACIÓN AGRARIA- CONVOCATORIA DISTRITAL

Por la presente realiza la difusión y convocatoria a los docentes del Distrito de NAVARRO que aspiran a integrar listados para la cobertura por Proyecto Pedagógico en las materias/espacios curriculares/módulos de Séptimo Año de las Escuelas de Educación Secundaria Agraria N°1 que no se encuentran comprendidos en la Disposición N° 2/12 de las Subsecretarias de Gestión Educativa y de Educación y que se detallan a continuación.

Tecnicatura Año y división Espacio Carga horaria Comisión Evaluadora Titular Comisión Evaluadora Suplente PRODUCCIÓN DE LECHE 7º AÑO AREA GESTIÓN SITUACION DE REVISTA SUPLENTE 4 MODULOS INSP. GUSTAVO CABEZAS DIR. Santiago HANNON EESA Nº 1 NAVARRO JEFE AREA PROF. Sergio BARREIRA EESA Nº 1NAVARRO Analía PLANTON EESA Nº 1MARCOS PAZ INSP. DANIELA DONACARTA DIRECTOR: ANGÉLICA GUIOT EESA Nº 1 MARCOS PAZ JEFE DE AREA Gustavo FELIPETTI EESA Nº 1 NAVARRO Fernando BLANCO EESA Nº 1 CAMPANA

Difusión y convocatoria: 04/09/17 AL 07/09/2017

Inscripción y presentación de antecedentes y Proyecto Pedagógico: 08/09/17 AL 13/09/17 DE 9 A 11 Y DE 14 A 16 en SAD.

A efectos de facilitar la evaluación de antecedentes, se solicita acompañar la inscripción con la siguiente documentación: Fotocopia de DNI, incluyendo cambio de domicilio y fotocopia de la oblea de inscripción ingreso a la docencia listado 2016 (para listado 2017) o, en caso de no hallarse inscripto, la misma documentación que se solicita en el ingreso a la docencia.

Remisión de las inscripciones al Jurado por parte de la secretaria de Asuntos Docentes: (un día): 14/09/2017

Entrevista: A partir del 18/09/2017 a las 9.30 en la EESA Nº 1

Se debe presentar un proyecto por escuela y por espacio curricular al que se aspire. Los aspirantes podrán solicitar la información sobre el Proyecto Institucional de cada una de las escuelas, en los respectivos servicios educativos.

La presente convocatoria se destina a la conformación del listado distrital para la cobertura de provisionalidades y suplencias en los espacios curriculares de las escuelas EESA Nº1, en los espacios de Séptimo Año de la Especialidad Técnico en PRODUCCIÓN DE LECHE correspondientes a la cobertura por Proyecto Pedagógico. Los proyectos se acompañarán con la planilla de inscripción obrante en el Anexo 3 de la Disposición Conjunta Nº 3/12 y con el Currículum Vitae del Aspirante.

La información del Proyecto Institucional necesaria para la elaboración de los Proyectos debe ser solicitada en las EESA Nº 1, siendo responsabilidad de cada escuela la difusión y acceso a dicha información por parte del aspirante.

Se informa que listado distrital de orden de mérito es de aplicación, una vez agotado el listado institucional de orden de mérito o bien, cuando no existiese listado institucional para el espacio curricular que corresponda.

INSCRIPCIÓN LISTADOS 108 A , 108 B, LISTADOS NIVEL SUPERIOR – SUPERIOR ARTÍSTICA Y FINES LISTADOS 1 Y 2

IMPORTANTE: LISTADO FINES 1 y 2 2017/2018: LA INSCRIPCIÓN SE PRORROGA HASTA EL 08/09/17

Se informa el cronograma de acciones estatutarias correspondientes al Listado 108 A, 108 B y Nivel Superior y Artística Nivel Terciario. Fines 1 y 2, previstas por los Tribunales de Clasificación Descentralizados y las Secretarías de Asuntos Docentes. De acuerdo a lo establecido por el Calendario de Actividades Docentes el cronograma es el siguiente:

Acciones S.A.D T.D Difusión 31-7-17 al 04-08-17 Inscripción 07-08 al 01-09-17 Carga y Evaluación 07-08 al 13-10-17 Exposición de Listados 30-10 al 10-11-17 Recepción de Reclamos y Remisión a TD 30-10 al 24-11-17 Respuesta y carga de Reclamos a partir 30-10-2017

INGRESO A LA DOCENCIA 2017/2018

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Fechas 2017 S.A.D. T.D. T.C 28/8 al 8/09 Exhibición de Listados ——— ———— 28/8 al 25/9 Recepción de recursos y remisión a los Tribunales Descentralizados correspondientes Tratamiento de todos los recursos de revocatoria y/o denuncias. ———— A partir de la 1º notificación de respuesta al reclamo Recepción de disconformidades y remisión los Tribunales Descentralizados correspondientes Adjunta disconformidad a legajo y remite a TC. Tratamiento de todos los recursos jerárquicos en subsidio y/o denuncias.

INSCRIPCIONES IN FINE LISTADOS 108 “A” Y “B”, EMERGENCIA PLAN FINES 2.

Las inscripciones para la conformación de los Listados Complementarios 108 “A” y “B” IN FINE y EMERGENCIA PLAN FINES 2, se evalúan en la Secretaría de Asuntos Docentes, el período de inscripción a partir del 03/04/2017 SÓLO LOS MIÉRCOLES 9 a 11.

Dichas inscripciones estarán abiertas para todos los niveles y/o modalidades y se complementan a los listados de los inscriptos evaluados por el Tribunal Descentralizado.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD y KIOSCO ALE para su fotocopiado)

Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

Fotocopia del DNI

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA ACTOS PÚBLICOS

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA para todos los niveles y modalidades de la educación a las 7.45 excepto módulos y horas cátedra Nivel Secundario, Técnico Profesional y Media Adultos y 12.40 para todos los niveles y modalidades de la educación y Plan FINES 2 de lunes a viernes en la sede de S.A.D.

IMPORTANTE: Los docentes deben concurrir a los actos públicos de provisionales y suplentes con la OBLEA de Ingreso 2017 y de ser posible con el LOF 2017, DNI y Hoja de Ruta. Los portadores de poderes con el poder debidamente cumplimentado y los documentos del apoderado y del docente (de no certificarse de que la persona no está apoderada tal como el procedimiento lo requiere no se lo tendrá como válido).

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO : de 7 a 17