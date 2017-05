Información Semanal de la Secretaría de Asuntos Docentes

NUEVOS INSUMOS 2017

El día 24 de mayo de 2017 en el acto público de 12.40 en sede de Secretaría de Asuntos Docentes se designan los nuevos insumos 2017 autorizados correspondientes al desdoblamiento de una sección de 4 º año de la EES Nº 4 ORIENTACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

REGISTRO COBERTURAS PUNTUALES PLAN FINES 2 2017 1º CUATRIMESTRE

Se convoca a inscripción en el marco de la COMUNICACIÓN Nº 50/17 de la Dirección de Educación de Adultos para las áreas de

• LENGUA Y LITERATURA

• CIENCIAS POLÍTICAS

• FILOSOFIA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Difusión e Inscripción: 22/05/2017 al 26/05/2017 En el horario de 9 a 11 en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes

Evaluación: A cargo del Inspector de área fecha a confirmar a partir del 29/05/2017

Notificación: 29/05/2017en sede de Secretaría de Asuntos Docentes.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

 Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD para su fotocopiado)

 Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

 Fotocopia del DNI

 Desempeño docente, form. 354 debidamente cumplimentado.

 Propuesta pedagógica para el área al que aspira

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

IMPORTANTE: LA VIGENCIA DEL REGISTRO CONFORMADO ES CUATRIMESTRAL.

REGISTRO DE EMERGENCIA para NIVEL SECUNDARIO

Se convoca a inscripción en el marco de la Disposición Nº 33/02 para las áreas de

• SALUD Y ADOLESCENCIA

CRONOGRAMA DE ACCIONES

Difusión e Inscripción: 22/05/2017 al 26/05/2017 En el horario de 9 a 11 en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes

Evaluación: A cargo del Inspector de área fecha a confirmar a partir del 29/05/2017

Notificación: en sede de la Secretaría de Asuntos Docentes fecha a confirmar.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

 Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD para su fotocopiado)

 Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

 Fotocopia del DNI

 Desempeño docente, form. 354 debidamente cumplimentado.

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

INGRESO A LA DOCENCIA 2017/2018

PAUTAS Y CRONOGRAMA PARA LA CARGA DE INSCRIPCIONES

Y LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES

INGRESO A LA DOCENCIA 2017

LISTADO OFICIAL 2018

La inscripción al Ingreso a la Docencia se podrá realizar por una de las dos opciones.

1º) Primera opción: en formato papel, es decir cumplimentando la Declaración Jurada y entregándola en la SAD para efectivizar la inscripción;

2º) Segunda opción: en forma virtual (vía Internet), es decir cumplimentando la Declaración Jurada, visitando el espacio Web “servicios.abc.gov.ar” para efectivizar la inscripción;

Aspirantes que se inscriben por primera vez

Los interesados deberán realizar su inscripción de Ingreso a la Docencia en la Secretaría de Asuntos Docentes donde deberán presentar en CARPETA DE SOLAPAS COLOR CELESTE:

1) Formulario Solicitud de Inscripción 1 original y 2 copias

2) Fotocopia de DNI, anverso y reverso. Si la fecha de emisión del mismo no fuere como mínimo de un año de residencia en el distrito -al cierre de la inscripción- deberá presentar documentación fehaciente (contrato de alquiler, servicio a su nombre, etc.) que avale dicha residencia, certificada por autoridad competente

3) Fotocopias autenticadas de títulos y cursos acreditados que posean, debidamente registrados.

• En el rubro antigüedad consignarán todo el desempeño, desde el inicio de su carrera docente. Deberá constar la fecha “desde” y “hasta”, situación de revista y desfavorabilidad “si/no”.

• En el rubro calificaciones, se consignarán las correspondientes a cada período declarado, siempre que este último supere los treinta (30) días de desempeño. (El casillero es obligatorio)

Los datos de ambos rubros deberán estar debidamente certificados por las autoridades del Servicio Educativo en la solicitud de inscripción.

IMPORTANTE: se informa que el número de CUIL es necesario a fin de dar cursos a distintos procesos administrativos que se llevan a cabo en la Dirección General de Escuelas.

CRONOGRAMA DE ACCIONES INGRESO 2017-2018

Fechas 2017 S.A.D. T.D. T.C

10/04 al 09/06 Difusión y recepción de Declaraciones Juradas de nuevos aspirantes y documentación que requiera ser valorada (autogestión) Inscripción NUEVOS ASPIRANTES : lunes y martes de 9 a 11. Presentación documentación que requiera ser valorada ( autogestión) los días jueves y viernes en el horario de 9 a 11. Carga de antecedentes correspondientes a las Declaraciones Juradas y/o documentación valorable. ———–

10/04 al 04/08 ———— Carga de antecedentes correspondientes a las Declaraciones Juradas y/o documentación valorable. ————

28/8 al 8/09 Exhibición de Listados ——— ————

28/8 al 25/9 Recepción de recursos y remisión a los Tribunales Descentralizados correspondientes Tratamiento de todos los recursos de revocatoria y/o denuncias. ————

A partir de la 1º notificación de respuesta al reclamo Recepción de disconformidades y remisión los Tribunales Descentralizados correspondientes Adjunta disconformidad a legajo y remite a TC. Tratamiento de todos los recursos jerárquicos en subsidio y/o denuncias.

INSCRIPCIONES IN FINE LISTADOS 108 “A” Y “B”, EMERGENCIA PLAN FINES 2.

Las inscripciones para la conformación de los Listados Complementarios 108 “A” y “B” IN FINE y EMERGENCIA PLAN FINES 2, se evalúan en la Secretaría de Asuntos Docentes, el período de inscripción a partir del 03/04/2017 SÓLO LOS MIÉRCOLES 9 a 11.

Dichas inscripciones estarán abiertas para todos los niveles y/o modalidades y se complementan a los listados de los inscriptos evaluados por el Tribunal Descentralizado.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

 Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD y KIOSCO ALE para su fotocopiado)

 Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

 Fotocopia del DNI

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA ACTOS PÚBLICOS

• INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA para todos los niveles y modalidades de la educación a las 7.45 excepto módulos y horas cátedra Nivel Secundario, Técnico Profesional y Media Adultos y 12.40 para todos los niveles y modalidades de la educación y Plan FINES 2 de lunes a viernes en la sede de S.A.D.

IMPORTANTE: Los docentes deben concurrir a los actos públicos de provisionales y suplentes con la OBLEA de Ingreso 2017 y de ser posible con el LOF 2017, DNI y Hoja de Ruta. Los portadores de poderes con el poder debidamente cumplimentado y los documentos del apoderado y del docente (de no certificarse de que la persona no está apoderada tal como el procedimiento lo requiere no se lo tendrá como válido).

ANTE CUALQUIER CONSULTA DIRIGIRSE A ESTA SEDE (Calle 9 N° 40 entre 24 y 26)

COMUNICARSE TELEFÓNICAMENTE AL 02272-420363. Ahora también nos podemos comunicar y dar información general a través del facebook “Secretaría de Asuntos Docentes de Navarro”. Esta dirigida a los servicios educativos y a los docentes en forma general. Los invitamos a participar de este nuevo medio de comunicación.