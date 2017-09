Hoy llega Graciela Ocaña

Según informaron desde Cambiemos, es una visita no oficial.

A las 16:30 dará una conferencia de prensa en Paprika.

La conferencia durará hasta las 17:00.

La ex ministra del Gobierno de CFK hoy es candidata a diputada de Cambiemos y en las Paso fue la más votada, sacándole una importante diferencia a la ex Presidenta.

La ex ministra dijo siempre que ella denunció la corrupción estando adentro del Gobierno. Hoy es una de las mujeres que en las encuestas tienen mejor imagen en la política argentina.