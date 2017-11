Hockey: Club Dorrego con tres categorías a la final

Hoy se disputaron las semifinales en la ciudad de Mercedes, con los siguientes resultados:

Mamis ganaron 2 a 1 vs Ateneo. Sexta perdió con Ateneo 1 a 0. Quinta 4 a 2 arriba vs Parque Esperanza de Luján. La primera empató 1 a 1 y perdió por penales vs Ateneo. Séptima vs El Timón de Jáuregui ganó 4 a 0. Por lo tantos las tres ganadoras jugarán la final y las restantes por 3º y 4º puesto. Una gran jornada Celeste.

La final se jugará el 25 en Navarro.-