Hernán Ferrari: “Si el programa de seguridad se hizo efectivo en Nueva York, si se logró en Tigre, mucho más fácil será desarrollarlo en Navarro”

Sergio Massa, candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por el frente 1País, presentó esta tarde el libro “Así lo hicimos”, que habla de la experiencia sobre seguridad en Tigre, junto al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, comparando el modelo en ambas ciudades..

Hernán Ferrari, candidato a concejal por esta fuerza política, estuvo presente en el lugar y se comunicó con Navarro Noticias para hablar de esta experiencia de capacitación, insistiendo una vez más que si se hizo en EEUU, si se hizo en Tigre, se puede desarrollar en un pueblo chico como Navarro.

Massa aseguró que el modelo Tigre fue copiado de Nueva York y redujo aquí el 80% de los delitos.

Hernán dijo que “Navarro puede ser seguro mucho más lo sería si hay inversión, si se logran colocar la cantidad de cámaras necesarias y que esas cámaras estén custodiadas por personal idóneo, por gente que las vigile”, pero además señaló que “cada vecino debe tener su botón de pánico, que no es otra cosa que buena inversión y tecnología en la lucha contra la inseguridad que nos incluye a todos”.

El candidato está convencido que esto se puede lograr pero agregó que “para ello necesitamos el apoyo de los vecinos de Navarro. Yo vengo con propuestas reales. He apoyado todo lo bueno de este gobierno desde el Concejo, pero Navarro por más tranquilo que sea, no es el mismo de antes y de esta manera, la que propone Sergio, la que propone este equipo de trabajo, se puede estar mejor, vivir más tranquilos y seguros, y que los delincuentes se sientan tan incómodos, tan vigilados, que elijan irse, alejarse de la buena gente de Navarro”, concluyó.