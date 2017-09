Hernán Ferrari: “No podemos unirnos con quienes se robaron el futuro de nuestros hijos”

Lo dijo horas atrás, en diálogo con Navarro Noticias. El representante de 1País en Navarro, partido que lidera Sergio Massa a nivel nacional está seguro que el camino es seguir apoyando a su líder partidario..

Le consultamos acerca del pedido de Cristina F de Kircher de “unir al peronismo”, y señaló: “Nosotros vamos por la unión de los argentinos, con trabajo y seguridad. Nos votaron 850 personas en Navarro, confiando en nuestros ideales, por lo tanto declinar nuestra candidatura y llamar a votar a otros es traicionar sus voluntades. Tenemos un camino difícil pero no imposible para llegar a octubre y poder retener la banca, una banca que da pluralidad dentro del Concejo y no mayoría absoluta. Estamos caminando Navarro, hablando con los vecinos y explicándole el porqué de votar y equiparar las fuerzas. Las pasos dejaron en carrera a cuatro espacios políticos, no vemos por qué ahora tenemos que defraudar a la gente y acoplarnos a otro.

Desde el frente 1PAIS vamos competir en octubre y dar lo mejor para poder llegar. No somos un rejunte contra de, somos la unión de todos los argentinos para cerrar esta grieta que día a día nos viene golpeando como sociedad.

La vida no se termina en una elección, todos los días se trabaja para crecer como espacio político y persona. Tenemos la responsabilidad de caminar todo Navarro sin distinción política y social para que los vecinos sepan y conozcan bien las propuestas de 1PAIS. Vamos a tener la visita de nuestros candidatos a diputados nacionales como Felipe Solá, Daniel Arroyo y Mirta Tundis, la visita del equipo económico con Marcos Lavagna y Aldo Pignanelli, en seguridad a Florencia Arrietto, los senadores provinciales Micaela Ferraro y Sebastián Galmarini. Todo esto es posible por el gran compromiso que hemos asumido con nuestro espacio para la sociedad de Navarro. También vamos a caminar Navarro junto. Sergio Massa en las próximas semanas estará visitando distintos barrios y empresas locales. La ambición de poder no nos junta, nos une la ambición de hacer crecer a Navarro”.