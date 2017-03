Guillermo Maguire: “Macri se olvidó de temas aún más relevantes que el conflicto docente”

Con la intención de conocer todos los pensamientos tras el discurso del Presidente de la Nación, el miércoles en la Legislatura, consultamos a Guillermo Maguire, concejal del Frente para la Victoria, que dijo que lo expresado por Mauricio Macri “fue un discurso político, pre armado, pero no reconoció errores, ni habló de temas más aún relevantes que el conflicto docente, como es el ajuste que ha dejado a tanta gente sin trabajo, los despidos masivos y la falta de un horizonte para muchos de los que aún mantienen su trabajo.

Creo que habló de temas menores para no profundizar la crisis, para no explicar por qué no se ha recompuesto el salario a los trabajadores, luego del “tarifazo” y los excesivos aumentos que son vitales para el desarrollo de la economía de cada familia”.

Con respecto al aumento docente, señaló que él es un docente más que no está de acuerdo, porque el 18 % no se discute si se hubiera tenido en cuenta lo que se perdió con el ajuste de año anterior, pero que “lo más preocupante no es quienes aún tienen trabajo sino quienes lo han perdido o lo pueden perder”.