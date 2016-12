Fútbol Infanto Juvenil: Arrancó el clásico papy de Navarro en Club Dorrego

Anoche dio comienzo el torneo de papy infanto-juvenil del Club celeste con tres partidos de las distintas categorías.

En primer término se enfrentaron en categoría 2006/7, Los Amigos vs. Club Facundo Diz, ganando los ptimeros por 7 a 0.

Luego fue el turno de la Categoría 2004/5 donde jugaron Atlético vs. El Porvenir, ganando Atlético por 3 a 0.

En el cierre de la noche por la categoría 2002/3 El Porvenir venció por 3 a 1 a Club Facundo Diz.

Los partidos son dirigidos por los hermanos Mauricio y Leo Ferzzola.

Fue una noche muy linda, con una cantina que trabajó a pleno.

La próxima fecha a disputarse el martes 3 de enero tendrá los siguientes encuentros:

Cat. 2006/7: Honor y Patria vs. Moñi (Lobos)

Cat. 2004/5: Rivadavia vs. Moñi

Cat. 2002/3: Los Amigos vs. Open del Sud

También a partir del martes cerrarán la jornada las mujeres organizadas por Piki César.