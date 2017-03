Fixture de la Liga Lobense de Fútbol para el torneo 2017

La Liga Lobense de Fútbol dio a conocer el fixture para los dos torneos del año que se jugarán, de Menores y Mayores.

En la Zona 1 habrá 10 fechas, de las cuales dos serán de clásicos. En la 2, habrá 11 y un equipo libre por fin de semana.

EL FIXTURE:

ZONA 1 – ZONA 1 – ZONA 1 – ZONA 1 – ZONA 1 – ZONA 1

FECHA 1

Dorrego vs EFIC

Club LH vs Los Naranjos

Provincial vs Rivadavia

Uribelarrea vs San Miguel LH

Dep. Coreano vs EFIN

FECHA 2

EFIC vs EFIN

San Miguel LH vs Dep. Coreano

Rivadavia vs Uribelarrea

Los Naranjos vs Provincial

Dorrego vs Club Las Heras

FECHA 3

EFIN vs San Miguel LH

Club LH vs EFIC

Provincial vs Dorrego

Uribelarrea vs Los Naranjos

Dep. Coreano vs Rivadavia

FECHA 4

Rivadavia vs EFIN

Los Naranjos vs Deportivo Coreano

Dorrego vs Uribelarrea

Club LH vs Provincial

EFIC vs San Miguel LH

FECHA 5

Provincial vs EFIC

Uribelarrea vs Club LH

Dep. Coreano vs Dorrego

EFIN vs Los Naranjos

San Miguel LH vs Rivadavia

FECHA 6

Los Naranjos vs San Miguel LH

Dorrego vs EFIN

Club LH vs Dep. Coreano

Provincial vs Uribelarrea

EFIC vs Rivadavia

FECHA 7

EFIC vs Uribelarrea

Dep. Coreano vs Provincial

EFIN vs Club LH

San Miguel LH vs Dorrego

Rivadavia vs Los Naranjos

FECHA 8

Los Naranjos vs EFIC

Dorrego vs Rivadavia

Club LH vs San Miguel LH

Provincial vs EFIN

Uribelarrea vs Dep. Coreano

FECHA 9

EFIC vs Dep. Coreano

Rivadavia vs Club LH

San Miguel LH vs Provincial

EFIN vs Uribelarrea

Los Naranjos vs Dorrego

FECHA 10

Rivadavia vs Provincial

Dep. Coreano vs Los Naranjos

Uribelarrea vs EFIC

EFIN vs Dorrego

San Miguel LH vs Club LH

ZONA 2 – ZONA 2 – ZONA 2 – ZONA 2 – ZONA 2 – ZONA 2

FECHA 1

Sarmiento RP vs Madreselva

Independiente M vs Defensores

Salgado vs EFIL

Alumni RP vs San Miguel M

Athletic vs Atlético RP

Libre: Independiente de Lobos.

FECHA 2

Independiente de Lobos vs Sarmiento RP

San Miguel M vs Athletic

Defensores vs Salgado

Madreselva vs Independiente M

EFIL vs Alumni RP

Libre: Atlético RP.

FECHA 3

Independiente M vs Independiente de Lobos

Salgado vs Madreselva

Alumni RP vs Defensores

Athletic vs EFIL

Atlético RP vs San Miguel M

Libre: Sarmiento RP.

FECHA 4

Independiente de Lobos vs Salgado

Sarmiento RP vs Independiente M

EFIL vs Atlético RP

Defensores vs Athletic

Madreselva vs Alumni RP

Libre: San Miguel M.

FECHA 5

Alumni RP vs Independiente de Lobos

Salgado vs Sarmiento RP

Athletic vs Madreselva

Atlético RP vs Defensores

San Miguel M vs EFIL

Libre: Independiente M.

FECHA 6

Independiente de Lobos vs Athletic

Sarmiento RP vs Alumni RP

Defensores vs San Miguel M

Madreselva vs Atlético RP

Independiente M vs Salgado

Libre: EFIL.

FECHA 7

Atlético RP vs Independiente de Lobos

Alumni RP vs Independiente M

Athletic vs Sarmiento RP

San Miguel M vs Madreselva

EFIL vs Defensores

Libre: Salgado.

FECHA 8

Independiente de Lobos vs San Miguel M

Sarmiento RP vs Atlético RP

Madreselva vs EFIL

Independiente M vs Athletic

Salgado vs Alumni RP

Libre: Defensores.

FECHA 9

EFIL vs Independiente de Lobos

San Miguel M vs Sarmiento RP

Athletic vs Salgado

Atlético RP vs Independiente M

Defensores vs Madreselva

Libre: Alumni RP.

FECHA 10

Independiente de Lobos vs Defensores

Sarmiento RP vs EFIL

Independiente M vs San Miguel M

Salgado vs Atlético RP

Alumni RP vs Athletic

Libre: Madreselva

FECHA 11

Madreselva vs Independiente de Lobos

Defensores vs Sarmiento RP

EFIL vs Independiente M

San Miguel M vs Salgado

Atlético RP vs Alumni RP

Libre: Athletic.