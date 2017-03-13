March 13, 2017
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Exitoso Torneo de Fútbol Mixto en el Club Facundo Diz

Roberto Gomez Posted On 13 Marzo, 2017
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Fue un domingo de sol y fútbol en el Club frente Navarro que con tanto esfuerzo llevan adelante Facundo, Georgina y familia.

Futbolistas de ambos sexos se unieron para demostrar que se puede y hoy fue un exitoso torneo.

El futbolista se mostró muy agradecido no sólo con quienes participaron  sino con los sponsors que posibilitaron entregar muchos premios.

Resultados:

CAMPEONES! CHIQUIBOMBON
FELICITACIONES

SUBCAMPEONES! LAS VAQUERAS
Y TAMBIEN TUVIERON SU PREMIO POR TENER MAS ¨ME GUSTA¨ EN SU FOTO!

TERCER PUESTO PARA ¨SIMPLEMENTE FUTBOL¨

CUARTO PUESTO Y FAIR PLAY PARA LOS AMIGOS!

LA MEJOR JUGADORA INDISCUTIDA!
FLOR MIRANDA

PREMIO REVELACION…
MELISA DIZ

EL MEJOR ARQUERO!
HUGO NOVAS

LA GOLEADORA!!!
EVE ALVAREZ

Mensaje del Club Facundo Diz:

MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR ANIMARSE A PARTICIPAR EN ESTE TORNEO DE FUTBOL MIXTO! FUE ESPECTACULAR! ESTAMOS MUY CONTENTOS DE HABER PASADO ESTE DIA CON USTEDES.

AGRADECEMOS A NUESTROS SPONSORS QUE, GRACIAS A ELLOS, SE DIERON MUCHOS PREMIOS PARA TODOS.
CARNICERIA LO DE ARIEL
LE COIN DE NAVARRO
HOTEL NAVARRO
HUELLA ACTIVA
SAN TELMO CRISTAL
SANDIA ALMACEN DE DISEÑO
REACCIE
BIKINIS MADRE GAIA
STOP FUMIGACIONES DE FACUNDO DE LA CUESTA
Y A DANIEL BELLERA QUE NOS AYUDO DIRIGIENDO JUNTO A FACUNDO.

 

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