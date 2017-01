El martes continúa el papy en el Dorrego

La próxima fecha a disputarse el martes 3 de enero tendrá los siguientes encuentros:

Cat. 2006/7: Honor y Patria vs. Moñi (Lobos)

Cat. 2004/5: Rivadavia vs. Moñi

Cat. 2002/3: Los Amigos vs. Open del Sud

También a partir del martes cerrarán la jornada las mujeres organizadas por Piki César