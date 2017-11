En diciembre se realizará la Fiesta del Deporte 2017

Se hará entrega de los Premios EL INDIO 2017 a los mejores deportistas del año, en cada disciplina, y se otorgará el premio mayor al más votado como el mejor deportista del año,

La rotonda de la Plaza será el escenario central. Es organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Navarro.

ATENCION: Si pertenecés a una disciplina que no ha sido incluida, que está desarrollándose y no ha sido citada años anteriores, acercate a la oficina del Polideportivo, de lunes a viernes de 7 a 13,.30 para dejar los datos.

Si has practicado un deporte en forma particular, es probable que la organización no lo sepa, también podés informar en dicha oficina.

