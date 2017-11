Emiliano L. Reparaz: “Estamos siendo víctimas de una operación política muy grande”

El candidato a senador y jefe de Gabinete del vicegobernador Daniel Salvador, habló con Navarro Noticias, luego del cimbronazo que fue la noticia sobre los sueldos que cobraban algunos familiares en el Senado, que además involucra al 1º candidato a concejal de Cambiemos, el ex intendente Alfredo Castellari, con un sueldo a nombre de su hija.

-¿PODÉS ACLARAR QUE PASÓ, EMILIANO?

– Cacho (Castellari) había manifestado que era cierta la información, que obviamente se puede estar de acuerdo o no, pero esto contextualizado en el medio de una campaña política toma una florescencia que no hubiese tenido bajo ningún punto de vista en otro caso.

-¿VOS DECIDISTE QUIÉNES SERÍAN LAS PERSONAS QUE FORMARÍAN PARTE DEL SENADO?

-La verdad que a la hora de determinar cuál es mí equipo tengo absoluta libertad, pues es parte de mis atribuciones. No hay nada que sea un impedimento para eso y lo hice de la manera que consideré correcto. Estamos siendo víctimas de una operación política muy grande, que se pergenió en Navarro, donde se filtró información de manera ilegal, donde se armó un comunicado y fue enviado a un portal que es prácticamente inexistente, que tiene 22 seguidores y alguna vinculación con Navarro.

-PERO, ¿TENÉS PRECISIÓN DE DATOS?

-Nosotros conocemos donde se vierte información que es falsa, se ponen recibos que son truchos, que no son oficiales y si se fijan, tienen los mismos números de orden en cada uno de los recibos… Lamentablemente, estas son las nuevas reglas de juego en la política y es una tristeza, porque no merecemos esta situación. Yo les doy una mano a todos los que puedo, pero siempre estoy y te lo pueden decir cada uno de los representantes de las instituciones, jamás hago usufructo político de esto. No tengo nada que esconder y acá se reconoció inmediatamente el hecho.

-¿POR QUÉ ESTÁS TAN SEGURO QUE ESTO SE PERGENIÓ Y POR QUÉ?

-Estamos absolutamente convencidos que esto tiene que ver con que Cacho ganó las elecciones, con que nuestra fuerza política tenía claras posibilidades de cara al futuro y había que hacer algo para tratar de crear una sensación en la gente que no somos dignos representantes. No entiendo esto y le quiero decir a todos los actores de la política y a algunos colaterales, que son auxiliares, que yo sé quiénes son, que si tienen algún tipo de cuestionamiento acerca de dónde estoy yo, por qué llegué hasta donde llegué, que tienen que ver todo el esfuerzo que yo he puesto todos estos años, me he roto el lomo, que tendrían que haber postergado las cuestiones personales que yo postergué por la política y por la gente; yo lo hice. Nosotros vamos a seguir trabajando, acá estamos presentes y le vamos a meter para adelante”.

-OMAR ETCHEVERRY AYER DECLARÓ QUE QUIERE TU RENUNCIA Y LA DE CASTELLARI.

-Lo respeto y entiendo que alguno pueda estar o no de acuerdo, como muchos de nosotros desde el Radicalismo nos hizo plantear alguna cuestión moral también cuando nos pusieron ciertas condiciones para acompañarnos en la lista y sin embargo no salimos a hacer propaganda de eso, porque entendemos que eso es parte de las reglas de juego. La renuncia creo que no corresponde, sé que localmente le han pedido al Partido la renuncia de Cacho, nosotros estamos comprometidos con esto y vamos a seguir trabajando.

-¿CÓMO ESTÁ TU FAMILIA, LUEGO DE LA NOTICIA?

-Mal, porque esto afecta mucho, pero hay cuestiones en la política que no son fáciles de comprender y por respeto al lugar que me han delegado, hay cosas que no las voy a decir, sabiendo que la noticia me perjudica directamente y lastima indirectamente.

-MÁS ALLÁ DE LO QUE QUIERAS O NO EXPLICAR, ¿ESTÁS TRANQUILO?

-Sí, lo estoy, lo que no quita que esta operación no me haya lastimado, no por mí, sino por personas que están sufriendo injustamente.

-¿TENÉS APOYO EN TU TRABAJO DIARIO?

-Totalmente. En mi trabajo manejo un presupuesto gigantesco, por lo tanto, si quisiera hacer algo malo, que nunca lo haría, habrían otros mecanismos y no éste, que me expone y expone a gente querida. Por eso me hago cargo, le quito toda responsabilidad a Cacho y quienes me conocen realmente, saben que no soy de las personas que se quedarían con algo que no le corresponde.

Tampoco he sido una persona de alto perfil, que tiene pretensiones en Navarro, y cuando tuve que ayudar en casos muy conocidos que perjudicaban a políticos que no eran de mi partido, fui el primero en hablar con mis correligionarios, con la gente de nuestra fuerza política para defender a quien en ese momento estaban injustamente atancando.

-CREO QUE TE REFERÍS AL CASO DE DROGA, CUANDO SE PERJUDICÓ AL INTENDENTE.

-Tal cual, porque tengo diálogo con Santiago, porque creo que quiere lo mismo que yo para Navarro y porque es un trabajador, que se mata por Navarro y sé que no anda en esas cosas. Bueno, yo tampoco ando en cosas raras. Estas son cuestiones que existen, que pueden gustar o no, pero están establecidas.

-¿TUVISTE ALGUNA CHARLA CON EL INTENDENTE?

-Siempre hablo con Santiago. Y sí, lo hice ahora también. Tenemos buen diálogo y en todo lo que he podido ayudar a Navarro lo he hecho.

-ADMITÍS TODO LO QUE SE DIJO, MÁS ALLÁ DE LA OPERACIÓN POLÍTICA QUE DECÍS LES HAN HECHO…

-Es así, no he negado nada, sólo he tratado de hablar lo menos posible porque soy una persona que tiene códigos y está tranquila que puede haber errores pero no se queda con nada ni anda en cosas raras. Vivo en el mismo departamento de siempre, que no es mío, y los fines de semana me quedo en la casa de mi mamá, como lo hice toda la vida. No tengo nada que esconder, y he dicho la verdad, como siempre.

Hubo gente solicitándome cosas sin pensar si eran morales o no, pero hoy se sientan en una PC y con su dedo inquisidor se dan el lujo de criticarme. No me olvido de ellos, y si mañana me piden otro favor, mientras pueda, esté a mi alcance y sepa que es algo que puedo ayudar, lo haría sin ningún tipo de problema.

-GRACIAS POR ATENDERNOS.

-Gracias a Navarro Noticias, y aprovecho para agradecer a la infinidad de gente que se manifestó para acompañarnos, los innumerables mensajes, porque me han destrozado de una manera injusta y para los políticos que están atrás de esto, les queremos decir que nosotros vamos a seguir adelante, que no tengan miedo que si ganamos las últimas elecciones, si ellos construyen en lugar de destruir, ellos van a poder ganar las elecciones también. Gracias a los que estuvieron conmigo, que son innumerables, porque no solamente me afecta a mí, sino a todo mi círculo, familiar, de amigos, de políticos. A pesar que me mataron, si me necesitan de nuevo, yo voy a estar.