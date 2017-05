El sábado se realiza la jornada # NI UNA MENOS

A través de la presente invitamos a toda la comunidad a movilizarnos el próximo sábado 3 de junio a las 17:00 hs a la plaza San Lorenzo convocados por la consigna “# NI UNA MENOS”.

Esta consigna convoca a la población a la plaza de cada una de sus comunidades en todo nuestro país como forma de movilizar y visibilizar el repudio a la violencia de género.

En nuestra comunidad no somos ajenos a este problema social y además el mismo se está acrecentando y manifestando en jóvenes y adolescentes.

Es este un problema que trasciende las instituciones de la comunidad pero que se vive en la sociedad, por ello esperamos puedan acercarse el sábado a la plaza de nuestro pueblo y además hacer extensiva la invitación a toda su comunidad.

Este sábado en la plaza, es intención firmar el documento que se adjunta, el cual fue consensuado con los concejales de los distintos bloques del Consejo Deliberante, quienes en una sesión especial declararán la jornada de interés municipal y legislativo.

Nos vemos el sábado!!!

# NI UNA MENOS

EN NAVARRO

PORQUE:

 EN NAVARRO HAY VIOLENCIA DE GENERO

 EN NAVARRO CRECE LA VIOLENCIA DE GENERO

 NUESTRA COMUNIDAD NO ESTA AJENA A LOS FEMICIDIOS

 EN NAVARRO CRECE LA VIOLENCIA ENTRE PARES

 ES UN PROBLEMA QUE INVOLUCRA A LAS FAMILIAS

 ES UN PROBLEMA DE HOMBRES Y DE MUJERES

 ES UN PROBLEMA DE PERSONAS SEA CUAL SEA SU ELECCION DE GENERO

 ES UN PROBLEMA COLECTIVO, DE TODOS

 LA EDUCACION ES FUNDAMENTAL Y TODOS EDUCAMOS

 SE MANIFIESTA EN NUESTRAS GENERACIONES JOVENES Y ADOLESCENTES

 NO ES SOLO CONSECUENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS

 TODAS LAS INSTITUCIONES DEBEMOS ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL (NO COMO PRODUCTORAS DEL PROBLEMA, SINO COMO REFERENTES PARA INTERVENIR AL RESPECTO)

 ES UN PROBLEMA PRESENTE EN TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES

 SI NO HACEMOS COLECTIVAMENTE ALGO CORREMOS EL RIESGO DE NATURALIZARLO

 MOVILIZARNOS TODOS ES UN PASO

 DEBEMOS DECONSTRUIR MIRADAS TRADICIONALES Y CONSERVADORAS ACERCA DEL GENERO

 DEBEMOS PREVENIR SITUACIONES DE MALTRATO Y VIOLENCIA

 LOS ROLES DE GENERO SON SOCIO-CULTURALMENTE CONSTRUIDOS Y AFECTAN DIRECTAMENTE LAS RELACIONES

 LA INTOLERANCIA Y LA AGRESION ESTAN NATURALIZADOS

 “NI UNA MENOS” HA SERVIDO PARA VISIBILIZAR UN PROBLEMA

POR TODO LO EXPRESADO, RECONOCEMOS QUE EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA SE VIVE EN NAVARRO Y NOS COMPROMETEMOS A INTERVENIR DESDE NUESTRO LUGAR ANTE ELLA PARA EVITAR SU CRECIMIENTO Y POSIBILITAR SU RESIGNIFICACION.

POR ELLO, LOS ABAJO FIRMANTES ACUERDAN A MODO DE ABRAZO COLECTIVO REDOBLAR LAS FUERZAS PARA NO BAJAR NUNCA LOS BRAZOS EN RELACION A:

• PROBLEMATIZAR ESTA SITUACION DE VIOLENCIA SABIENDO QUE NO SOLO ES NECESARIO EL COMPROMISO Y LA RESPONSABILIDAD DEL PODER POLÍTICO SINO SOBRETODO DE LA SOCIEDAD.

• REPUDIAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN TODAS SUS FORMAS

• REFORZAR LAS TAREAS INSTITUCIONALES DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACCIONES EN CONTRA DE LAS MULTIPLES FORMAS DE VIOLENCIA

• REIVINDICAR LOS DERECHOS Y ADVERTIR QUE EL CAMBIO CULTURAL SOLO PODRÁ DARSE A TRAVES DE LA ERRADICACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA