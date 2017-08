El agua escurrió bien pero se sigue trabajando

Así lo marca el informe municipal:

La Provincia está sufriendo el exceso de agua tras los últimos temporales. Navarro no escapa a la preocupación generalizada. Desde el Municipio se abrieron las compuertas durante la semana, teniendo en cuenta la cantidad de agua que estaba entrando. La Laguna actuó de reservorio y luego se desagotaron los canales tras cerrar las compuertas. La idea es equilibrar la entrada y salida del agua tratando de no perjudicar a ningún sector. Se pronostica lluvia para el fin de semana por lo tanto se ruega al vecino que no saque ramas, escombros, etc, para no cortar el desarrollo normal del agua.