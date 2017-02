EFIN volvió a ganar el Clásico y sigue firme en la Copa El Autógrafo

En el segundo partido de la Copa El Autógrafo, Efin venció a Club Dorrego 1 a 0 con gol de Matías Vázquez, en la cancha de Provincial, el domingo por la tarde.

El conjunto de López y Adorno Gutiérrez mereció el triunfo por varias razones. Por cómo se presentó en el campo de juego, con todo su poderío físico y futbolístico, por cómo planteó la primera parte del partido, tratando de convertir rápido para jugar tranquilo el resto del partido y por la enorme jugada para construir el gol del mejor amigo de la red, Matías Vázquez.

Club Dorrego no fue el que muchos de sus seguidores esperaba. Nuevamente hubo futbolistas que no estuvieron presentes y aunque nada tiene que ver el resultado, porque “estar completo” no te asegura el triunfo, el juego tampoco fue bueno nunca. Solo se vio firme al arquero, a la defensa comandada por los hermanos García, y el talento del Vasquito Basterrechea, que sólo pudo dejar algunas buenas jugadas individuales y nada más. El medio campo fue la clave, Efin, firme en todas las líneas, ganó desde el minuto uno ese sector y eso fue fundamental. Bien Julián Vera, Nicolás Polenta, Facu Vera, Román Lettieri, Santi García entre otros, que por momentos mostraron inteligencia y precisión, logrando animar a su parcialidad.

El Celeste, dirigido por Pali Gurruchaga, pudo haber empatado sobre el final, cuando ya Efin había relevado a 8 titulares, pero también de contra Efin pudo aumentar el tanteador y el triunfo fue muy justo.

Dorrego perdió a dos jugadores, expulsaron primero a Carrizo y al final al propio Basterrechea. Pero no cambió mucho la historia. Efin ya no arriesgaba tanto sabiendo que clasificaba sin problemas, y ganó bien, además logró el objetivo de clasificar para la segunda ronda.

Dorrego se despide con dos derrotas y con la premisa de lograr que los supuestos titulares cumplan 100 % su compromiso como lo hizo su clásico rival.