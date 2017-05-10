Dorrego y EFIN se preparan para jugar “El Clásico”
Posted On 10 Mayo, 2017
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El sábado y domingo, si el tiempo lo permite, se jugarán los clásicos en La Liga Lobense de Fútbol.
Aquí el cronograma:
TORNEO OFICIAL MAYORES APERTURA 2017
6 º FECHA FUTBOL MAYOR DOMINGO 14/05/2017
ZONA 1
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANTE
|14.00
|RES Y 1º
|SUSPENDIDO
|E.F.I.CAÑUELAS
|RIVADAVIA
|11.00
|2° RES Y 1º
|CLUB LAS HERAS
|CLUB LAS HERAS
|DEP. COREANO
|1100
|2º ; RES Y 1º
|PROVINCIAL
|PROVINCIAL
|URIBELARREA
|11.00
|2º ; RES Y 1º
|DORREGO
|DORREGO
|E.F.I.NAVARRO
|11.00
|RES Y 1º
|RIVADAVIA
|LOS NARANJOS
|SAN MIGUEL ( L.H.)
ZONA 2
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANT
|11.00
|2º ; RES Y 1º
|DEP. COREANO
|INDEPENDIENTE LOBOS
|ATHLETIC LOBOS
|13.00
|RES Y 1º
|MADRESELVA
|MADRESELVA
|ATLETICO R.P.
|11.00
|2º ; RES Y 1º
|DEFENSORES
|DEFENSORES
|SAN MIGUEL MONTE
|13.00
|RES Y 1º
|ATLETICO R.P
|SARMIENTO
|ALUMNI R.P.
|11.00
|2º ; RES Y 1º
|INDEPENDIENTE MONTE
|INDEPENDIENTE
|SALGADO
|LIBRE
|E.F.I.LOBOS
TORNEO OFICIAL MENORES APERTURA 2017
6ª FECHA SABADO 13/05/2016
ZONA 1
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANTE
|11.00
|7ª; 8ª,6ª,4º Y 5º
|SUSPENDIDO
|E.F.I.CAÑUELAS
|RIVADAVIA
|12.00
|6ª,4º Y 5º
|CLUB LAS HERAS
|CLUB LAS HERAS
|DEP. COREANO
|11.00
|6ª, 8ª,4º Y 5º
|PROVINCIAL
|PROVINCIAL
|URIBELARREA
|11:00
|6°,7°,8°,5° Y 4°
|DORREGO
|DORREGO
|E.F.I.NAVARRO
|12:00
|7°,8°,4° Y 5°
|RIVADAVIA
|LOS NARANJOS
|SAN MIGUEL ( L.H.)
ZONA 2
|HORARIO
|CATEGORIAS
|CANCHA
|LOCAL
|VISITANT
|12.00
|6°,8°,4° Y 5°
|DEP. COREANO
|INDEPENDIENTE LOBOS
|ATHLETIC LOBOS
|11.00
|6ª,7ª; 8ª, 4º Y 5°
|MADRESELVA
|MADRESELVA
|ATLETICO R.P.
|11.00
|6°,7°,8°,4° Y 5°
|DEFENSORES
|DEFENSORES
|SAN MIGUEL MONTE
|11.00
|6ª,7ª; 8ª, Y 5º
|ATLETICO R.P
|SARMIENTO
|ALUMNI R.P.
|11.00
|6°,7°,8°,4° Y 5°
|INDEPENDIENTE MONTE
|INDEPENDIENTE
|SALGADO
|LIBRE
|E.F.I.LOBOS