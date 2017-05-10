May 10, 2017
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Dorrego y EFIN se preparan para jugar “El Clásico”

Roberto Gomez Posted On 10 Mayo, 2017
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El sábado y domingo, si el tiempo lo permite, se jugarán los clásicos en La Liga Lobense de Fútbol.

Aquí el cronograma:

TORNEO OFICIAL MAYORES APERTURA 2017

6 º FECHA  FUTBOL MAYOR DOMINGO  14/05/2017

ZONA  1

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANTE
14.00 RES Y 1º SUSPENDIDO E.F.I.CAÑUELAS RIVADAVIA
11.00 2° RES Y 1º CLUB LAS HERAS CLUB LAS HERAS DEP. COREANO
1100 2º ; RES Y 1º PROVINCIAL PROVINCIAL URIBELARREA
11.00 2º ; RES Y 1º DORREGO DORREGO E.F.I.NAVARRO
11.00 RES Y 1º RIVADAVIA LOS NARANJOS SAN MIGUEL ( L.H.)

 

ZONA  2

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANT
11.00 2º ; RES Y 1º DEP. COREANO INDEPENDIENTE LOBOS ATHLETIC LOBOS
13.00 RES Y 1º MADRESELVA MADRESELVA ATLETICO R.P.
11.00 2º ; RES Y 1º DEFENSORES DEFENSORES SAN MIGUEL MONTE
13.00 RES Y 1º ATLETICO R.P SARMIENTO ALUMNI R.P.
11.00 2º ; RES Y 1º INDEPENDIENTE MONTE INDEPENDIENTE SALGADO
LIBRE E.F.I.LOBOS

TORNEO OFICIAL  MENORES APERTURA 2017

6ª FECHA  SABADO  13/05/2016

ZONA  1

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANTE
11.00  7ª; 8ª,6ª,4º Y 5º SUSPENDIDO E.F.I.CAÑUELAS RIVADAVIA
12.00 6ª,4º Y 5º CLUB LAS HERAS CLUB LAS HERAS DEP. COREANO
11.00 6ª, 8ª,4º Y 5º PROVINCIAL PROVINCIAL URIBELARREA
11:00 6°,7°,8°,5° Y 4° DORREGO DORREGO E.F.I.NAVARRO
        12:00    7°,8°,4° Y 5° RIVADAVIA LOS NARANJOS SAN MIGUEL ( L.H.)

 

ZONA  2

HORARIO CATEGORIAS CANCHA LOCAL VISITANT
12.00 6°,8°,4° Y 5° DEP. COREANO INDEPENDIENTE LOBOS ATHLETIC LOBOS
11.00 6ª,7ª; 8ª, 4º Y 5° MADRESELVA MADRESELVA ATLETICO R.P.
11.00 6°,7°,8°,4° Y 5° DEFENSORES DEFENSORES SAN MIGUEL MONTE
11.00 6ª,7ª; 8ª, Y 5º ATLETICO R.P SARMIENTO ALUMNI R.P.
11.00 6°,7°,8°,4° Y 5° INDEPENDIENTE MONTE INDEPENDIENTE SALGADO
LIBRE E.F.I.LOBOS

 

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