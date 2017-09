Dorrego suma poca gente, pero dos delanteros muy importantes

Una baja, Darío Navarro, y dos altas, Matías Vázquez y Jonatan Philippe para el Celeste de Navarro.

Hasta el momento no hay más novedades. Lo confirmó a Navarro Noticias, el entrenador, Pali Gurruchaga, quien mantiene la base del torneo anterior, donde Club Dorrego quedó afuera de la final por perder por penales con Atlético de Roque Pérez.

Ambos jugadores son reconocidos en la Liga y han jugado de niños en Dorrego. Matías es un goleador que ha jugado en varios equipos de la zona y este año quiso jugar en su club, por lo que ha sido recibido con mucho entusiasmo por los dirigentes y cuerpo técnico. Y Johnny, un delantero que no pudo quedarse en el equipo sudafricano que estuvo a punto de jugar, que ha pasado por Boca, América de Cali, que ha sido campeón con Sarmiento de Roque Pérez, eligió este club de Navarro para no quedarse parado y ver qué posibilidades hay en el futuro. Quería jugar, es amigo del DT, tiene amigos en el club, aquí juega su hermano menor. Es una gran noticia para el Celeste, que terminó el Apertura primero en su zona y entre los cuatro mejores de la Liga.

Este torneo será muy difícil para los equipos de Navarro, que se han armado bien, pero el resto lo ha hecho con futbolistas de renombre y en cantidad.

Pali confía en sus jugadores, pensando que darán pelea nuevamente en este torneo.

Hay que aclarar que las primeras fechas no podrá jugar, hasta que AFA termine los trámites correspondientes. De todos modos, ya entrena con sus compañeros y ha generado entusiasmo en el plantel.