Dorrego gana su cuarto partido y es puntero

Falta un montón. Los jugadores y el DT lo saben, pero cuatro jugados y cuatro ganados es algo que el Celeste no vivió en años. Este triunfo 4 a 2 frente a Uribelarrea genera alegría en su gente, que colmó el estadio, pero cuando finalizó el encuentro los entrenadores reunieron al equipo en el medio de la cancha y dijeron “saludemos a la gente que nos vino a alentar, pero no aflojemos, porque no hemos ganado nada, y tenemos que jugar mejor”. Es que Club Dorrego no jugó un gran partido, tampoco fue un desastre. El rival lo presionó mucho en los primeros 20 minutos y no le dejó manejar el balón, luego se fue emparejando y con el gol de Nicasio Vicente, tras un pase ejemplar de Juan Basterrechea, todo cambió y el Celeste mostró que arriba golpea.

En un descuido del visitante el Vasco Basterrechea volvió a meter un pase para Vicente que nuevamente eludió al arquero y la mandó a la red.

Uribelarrea logró descontar con un golazo al ángulo que dejó sin chances al arquero Lucentini y otra vez se emparejó el partido que tuvo tramites muy interesantes como otros para olvidar.

La gente enloqueció de alegría con el segundo tanto de Nicasio y parecía que estaba todo listo, sin embargo el visitante se fue con todo al arco rival preocupando bastante al equipo de Pali Gurruchaga.

Los últimos minutos fueron vibrantes. El 3-1 fue desde una pelota parada, con un cabezazo de Barcala que entró bien arriba, dejando al arquero parado. El grito del defensor que había reemplazado al lesionado Matías García fue de película. Un hincha del club que había soñado con este festejo desde hace mucho tiempo. Un jugador que se quedó a pasar de los malos momentos que vivió su equipo en los últimos años. Hoy llenó la boca de gol.

Uribe descontó y el juez dio 5 minutos de adicional para poner muy nerviosa a ña oarcialidad cemeste. Y cuando parecía que Uribe se dispondría a empatar el encuentro, llegó el Vasquito otra vez para sellar un golazo, dejando al arquero sin ninguna posibilidad de detener su definición. Cuatro goles, cuatro triunfos y un abrazo interminable en un domingo de Pascuas que hizo muy feliz a los hinchas del Celeste.

ZONA 1

Los Naranjos vs Deportivo Coreano

Primera: 1-0. Nahuel Moyano para el Naranja.

Reserva: Postergado.

Segunda: 2-0.

Rivadavia vs EFIN

Primera: 1-2

Reserva: 1-1

Segunda: 2-1

Dorrego vs Uribelarrea

Primera: 4-2

Reserva: 2-2

Segunda: 1-0

EFIC vs San Miguel LH

Primera: 0-1

Reserva: 2-2

Club Las Heras vs Provincial

Primera: 1-2

Reserva: 2-1

Segunda: 4-0

ZONA 2

EFIL vs Atlético RP

Primera: 4-1

Reserva: 1-2

Segunda: 1-1

Defensores vs Athletic

Primera: 0-4

Reserva: 0-3

Segunda: 1-4

Independiente Lobos vs Salgado

Primera: 1-4

Reserva: 2-2

Segunda: 1-1

Sarmiento RP vs Independiente M

Primera: 3-1

Reserva: 2-0

Segunda: 2-1

Madreselva vs Alumni RP

Postergado porque en 2da división, Gustavo Harry, de Madreselva, agredió al árbitro Hugo Rivas.

Libre: San Miguel M.