Dorrego comenzó perdiendo en la Copa El Autógrafo

Fue 1-0 frente a Uribelarrea, en el 1º partido del torneo organizado por el prestigioso diario deportivo de Lobos. El equipo de Pali Gurruchaga no se presentó con titulares, sólo dos o tres futbolistas que necesitaban juego, sumados a los que habitualmente no juegan. Se tomó esa determinación para “darle ruedo” a los que no están siendo titulares”, dijo el entrenador, y eso le costó la caída en el debut. Se jugó un mal partido, fue aburrido para los espectadores y un error le dio el tanto a los de Uribe.

Todos los resultados de la fecha:

– Uribelarrea 1 (Ariel Delgado) vs Dorrego 0. Expulsado:

– Rivadavia 2 (Matías López y Bernardo Ayastuy) vs Estudiantes de Mercedes 0. Expulsado: Cristian Fernández (Riv).

– Defensores 1 (Ezequiel Fernández) vs EFIL 0. Expulsado: Facundo Pierini (Def).

– Construcciones Núñez (Ezequiel Arista -2-, Eduardo Auge y Federico Barcala) vs Independiente de Lobos 0.

– Salgado 1 (Bruno Reguera) vs Provincial 0..