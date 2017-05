Directivos del Hospital alertan sobre el servicio de PAMI

Fue a través de una conferencia ofrecida por el secretario de Salud, Ángel Pereyra, los directores del Hospital San Antonio de Padua, Horacio Rodríguez y Huaman de la Cruz, que estuvieron acompañados por la administradora, Melisa Diz. Se habló del pedido de informes del bloque Cambiemos, que habla de posible sobrefacturación, y del tema PAMI, que ha anulado el convenio con Navarro a través del Hospital, y genera preocupación en los profesionales de la salud.

El servicio de emergencia ya no lo hace el Hospital sino una empresa privada.

Los profesionales manifestaron que lo que PAMI ofrece no es posible, ya que el pago por el servicio que nuestro hospital brindaría es ínfimo, por lo tanto no se puede realizar todo lo se venía haciendo hasta la fecha.

Rodríguez señaló que antes el hospital era “una remisería”, queriendo explicar que paciente que llegaba se lo derivaba, pero con la gestión de Santiago Maggiotti todo fue cambiando, profundizando la inversión en salud pública, logrando que en el único efector de salud que tiene Navarro se pase de 30 a 60 especialistas, con el propósito de atender todo lo que se pueda aquí, beneficiando al paciente, brindándole mejor atención y solucionándole serios problemas que surgen en un traslado que se puede evitar. En Navarro hay 2.600 abuelos que tienen esta obra social.

Con esta nueva disposición de PAMI, los pacientes corren el riesgo que el hospital vuelva a ser lo que fue, porque económicamente no se puede mantener un servicio si no ingresa dinero. “Todo lo que se hace se logra con dinero, no hay otro secreto, y lamentablemente si no existe ese dinero, el hospital se verá restringido en los servicios”, explicó el médico director.

Los profesionales quieren dejar el mensaje a la gente de Navarro que todo lo que esté a su alcance lo harán, pero desean que se conozca lo que está sucediendo. “Hoy existe un servicio de ambulancias de emergencias de una empresa Vital que es la que traslada a los pacientes del PAMI… ¿Ustedes vieron alguna acá? No, no se ve una sola ambulancia. Además la empresa pretendía contratar nuestras ambulancias para su servicio pagando una suma irrisoria… ¿Cómo creen que podemos trabajar así? Queremos ser un hospital desarrollado, por eso logramos un mamógrafo, y se extendieron las especialidades, y se está trabajando para lograr las ansiadas tomografías, pero así será imposible avanzar”, enfatizó Horacio.

Fue una charla extensa. Algo más de lo aquí contado se lo ofrecemos a través de lo que manifestaron en la conferencia. Y luego en las imágenes se ve uno de los comunicados.