Deportes: El Indio de Oro 2016 fue para Nicolás Tieri

El atleta fue el más destacado en la Fiesta del Deporte organizada por la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, llevada a cabo el martes en Plaza San Lorenzo, a las 21 hs, con la presencia de una importante cantidad de deportistas, todos destacados en sus disciplinas.

El intendente Santiago Maggiotti entregó el Indio de Oro a Nico y el de Plata, este último que se otorga a los deportistas menores de 15 años, ganado por Luisiana Camio Polenta, otra atleta destacada en varias especialidades.

Santiago habló de la importancia de invertir en deporte, aprovechando la oportunidad para nombrar “Embajadores Deportivos” a los jóvenes que fueron elegidos sobre el final, con chances de llevarse el Indio dorado o plateado, subiendo al escenario para que el público los reconozca, porque más allá de quién se llevó el lauro mayor, ellos fueron los sobresalientes de 2016.

Jorge Diz, director del área, dijo estar orgullo de cada navarrero que camina, corre, practica en bicicleta, ya sea haciendo actividad por recreación como en forma competitiva, porque todo hace al bienestar de un pueblo que contraataca ante los males, con mucho deporte.

Ellos fueron: Sabrina Andrade Blasón, Lucas Cortez y Niclás Tieri, por mayores libres, mientras que en Menores se destacaron Luisiana Camio Polenta, Agustín de la Cuesta, Margarita Tramet y Mateo García Jurado.

CÓMO SE ELIGIÓ: Se consultaron a 25 navarrenses (técnicos, integrantes de comisiones, profesores, deportistas de trayectoria, periodismo especializado), luego de conformarse las ternas (esta vez eran 3 elegidos y no hubo reconocimientos aparte) y se eligió un ganador de terna, de acuerdo a lo conseguido durante 2016.

Para el Indio de Plata (Menores de 15) y de Oro (Libres – Entran todos), se seleccionó a un jurado relacionado con la Fiesta del Deporte, con programas deportivos y la docencia, y entre todos los ternados, se eligieron tres, dándole la siguiente puntuación:

4 puntos para el primero

2 puntos para el segundo

1 punto para el tercero

La de menores fue más sencilla, pero en mayores se debatió durante cuatro horas para determinar quién sería el ganador o la ganadora. Se basaron los jurados en un reglamento que está al alcance de quienes deseen leerlo (en la Dirección de Deportes), donde se solicita que el currículum del año de cada aspirante a la condecoración, explique toda la actividad llevada a cabo durante los 12 meses de 2016, a qué Federación pertenece, cómo llegó a la instancia máxima, qué caminos tuvo que transitar, la cantidad de premios de alto nivel obtenidos, entre otras actividades.

Fue muy pareja la elección, pero el año de Nicolás, la cantidad de competencias y triunfos y el logro de romper con la historia del atletismo en lanzamiento de la bala, quedándose con la mejor marca de la historia en menores de 20 años, fue vital para que la balanza se inclinara hacia el deportista que hoy representa a Argentina en torneos internacionales.

Así fueron las ternas y los ganadores:

ATLETISMO MAYORES

– Cirone, Claudio

– Guidobono, Leandro

– Tieri, Nicolás

GANADOR: Nicolás Tieri

Récord argentino lanzamiento de la bala en Menores de 18 años. Elegido el Mejor Atleta del Campeonato Argentino Menores de 20 en Mar del Plata.

Medalla de bronce en Lanz Bala Campeonato Sudamericano en Concordia.

11 Puesto en Ranking Provincial en Bala U-20, U-23 y 2º en Mayores.

Este año cambió la historia del atletismo, rompiendo el récord del máximo exponente argentino Germán Lauro, del año 2003 en U-20.

ATLETISMO MENORES

– Arnal, Lisandro

– Camio Polenta, Luisana

– Zavidowski, Camila

GANADOR: Luisana Camio Polenta

1ª Ranking Nacional Menores de 18 años en Lanz de Jabalina. Salto en Alto. Lanz de Disco. Lanz de la Bala.

Campeona Nacional en el 1º Festival del Lanzamiento de Jabalina.

Campeona Provincial de Pentatlón – Bala – Jabalina –Salto en Alto en Azul.

1ª en el Ranking de la Provincia en el año 2016.

KARTING – MAYORES

– Andorno, Daniel

– Romero, Facundo

– Rocca, Héctor

GANADOR: Héctor Rocca

Mejor ubicado en el campeonato del Karting del Salado, perteneciente a la clase 110 cc A.

BASQUET MAYORES

Entrega Joaquín Cianni

– Amalfi, Santiago

– Barrionuevo, Juan Cruz

– Díaz, Nahuel

GANADOR: Nahuel Díaz

Goleador en la final y figura a lo largo del torneo de la Liga del Noroeste de Básquet campeón con la camiseta del Club.

BASQUET MENORES

– Alvarez, Mateo

– Bárcena, Agustín

– Longo, Federico

GANADOR: Federico Longo

Semifinalista de la Liga de Básquet del Noroeste, siendo pieza fundamental en el goleo y buen juego del equipo celeste.

BEACH VOLEY MAYORES

– Cequeira, Mirta

– Márquez, Hugo

– Vera, Matías

GANADOR: Matías Vera

Siempre es el jugador destacado en esta disciplina, potencia en remate y saque, con todas las condiciones para darle nivel al equipo. “El Mosquito” es el ganador del año 2016.

BOCHAS MAYORES

– Ayala, Néstor

– Magno, Luis

– Zavidowski, Miguel

GANADOR: Miguel Zavisowski

Sub Campeón Individual de 2ª Categoría en Bochas Federado organizado por la Asociación Mercedina.

BOXEO MAYORES

– Cortez, Lucas

– González, Raúl

– Lettieri, Guillermo

GANADOR: Lucas Cortez

Tuvo un gran año el joven de 23 años pupilo de Rubén Paniagua. Logró 4 victorias en el año, 2 por KO y 2 por Pts. Es invicto y se eleva su ubicación en el Ranking de la Federación Argentina de Box.

CICLISMO MAYORES

– Calviño, Felipe

– Chaar, Félix

– Tierno, Roque

GANADOR: Felipe Calviño

Representa a Navarro en Circuitos de la Provincia, destacándose en Lomas, Arrecifes, entre otros, en categoría Promocional Libres.

FUTBOL ESPECIAL MENORES

– Martínez, Diego

– Navarro, Santiago

– Romero, Facundo

GANADOR: Santiago Navarro

Integrante del equipo de fútbol finalista de los Juegos BA 2016. Este equipo llegó a estar entre los 12 mejores de la Provincia de Buenos Aires.

FUTBOL AMATEURS MAYORES

– Lettieri, Diego

– Navarro, Darío

– Vázquez, Matías

GANADOR: Diego Lettieri

Una de las ternas más difíciles porque quedaron muy buenos futbolistas afuera, pero aquí se premia el rendimiento en el año y Diego, jugador polifuncional, se consagró campeón de la Liga Lobense con San Miguel de Las Heras, convirtiendo un gol en la final frente a Alumni.

FUTBOL MENORES

– De La Cuesta, Agustín

– Natalini, Juan Segundo

– Rodríguez, Bautista

GANADOR: Agustín de la Cuesta

El futbolista más destacado en la familia de EFIN, la Escuela de Fútbol donde se está formando, destacado por periodismo de la Liga Lobense. Campéon de séptima división, siendo fundamental en el resultado final, convirtiendo el gol del triunfo frente a Athletic.

La Pulguita fue elegido por Racing Club, pero por razones personales no pudo continuar yendo al club, pero llegó River Plate, lo vio jugar y no dudó en ofrecerle hospedaje y ficharlo, y en el debut, convirtió un golazo que seguro muchos no olvidarán.

FUTBOL FEMENINO MAYORES

– Corsetti, Rocío

– Gutiérrez, Karina

– Novas, Yésica

GANADOR: Rocío Corsetti

Goleadora en dos de los cinco campeonatos disputados. Llegó con su equipo tres veces a disputar la final. Es una futbolista completa, muy reconocida por los aficionados.

FÚTBOL FEMENINO – MENORES

– Amalfi, Candela

– Cano, Candela

– César, Priscila

GANADORA: Priscila César.

Figura en el equipo campeón Sub 13, capitana y emblema en el equipo semifinalista sub 15.

FUTBOL PROFESIONAL

– Barrado, Diego

– Diz, Facundo

– Philippe, Jonathan

GANADOR: Diego Armando Barrado

Quien fuera figura y campeón con River Plate hoy viste los colores de Juventud Unida de Gualeguaychú, perteneciente al Torneo Nacional Argentino, jugando este año la Copa Argentina.

GOLF MAYORES

– Gómez, Pablo

– Podestá, Santos

– Soriano, Pablo

GANADOR: Pablo Soriano

Campeón del Torneo Gross del Club 2016, el más importante disputado en el Club de Navarro, con los 8 mejores golfistas del año. Se consagró campeón al vencer a Pablo Gómez y Agustín de Grandi en la final.

HANDBALL MAYORES

– Brandán Bosse, Lucia

– Castillo, Valeria

– Rocha, Florencia

GANADOR: Florencia Rocha

Participó en la Liga Regional, que se desarrolla en las ciudades de Ensenada, Berisso y La Plata, representando a Cañuelas. Florencia es central, clasificando 3ª en la tabla general.

HOCKEY MAYORES

– Castillo, Magdalena

– De Arrandiaga, Sol

– Lambert, Valentina

GANADOR: Magui Castillo

Volante de toda la cancha, finalista en 5ª y 1ª categoría, siendo nombrada la mejor jugadora de la Liga. Es integrante del Club Dorrego que Juega en la Liga del Noroeste.

HOCKEY MENORES

– Araujo, Andreina

– Miranda, Priscila

– Tramet Margarita

GANADOR: Margarita Tramet

Pertenece a la 9ª división del Club Dorrego, siendo destacada siempre en un equipo que si bien aún por la edad no va por los puntos, está invicta.

MOTOCROSS MAYORES

ENTREGA JORGE DIZ, DIRECTOR DE DEPORTES

– Arregui, Ignacio

– Espinosa, Juan Manuel

– Meoniz, Mario

GANADOR: Ignacio Arregui

Participó en diferentes campeonatos, siendo además un destacado navegante en pruebas de gran nivel nacional.

NATACIÓN MAYORES

ENTREGA ABELARDO LETTIERI

– Ayoub, Abiam

– García Ospital, Facundo

– Polenta, Ornela

GANADOR: Ornella Polenta

4º puesto en espalda y crol 3º puesto en pecho en el CENARD en Categoría No Federado. Participó en la Liga Lensur en Glew y Burzaco logrando 2º puesto en espalda. 1º puesto en posta 4×50.

NATACIÓN MENORES

– De La Cruz, Juanita

– Llave, Josefina

– Novas, Agustina

GANADORA: Josefina Llave

Ganadora en 50 metros crol interregional Juegos BA 2016 llegando a la final provincial de Mar del Plata entre las 12 mejores.

PADEL MAYORES

– Barloni, Patricia

– Domínguez, Horacio

– López, Eliana

GANADOR: Patricia Barloni

Subcampeona en la Cuenca del Saldo en Categoría Libres, campeona Olimpíadas Senior en General Las Heras, ganando este torneo en los últimos 5 años al menos.

PALETA MAYORES

– Andrade Blasón, Sabrina

– Luján, Cristian

– Luján, Elías

GANADOR: Sabrina Andrade Blasón

Subcampeona con la Selección Argentina de la 6ª Copa del Mundo Frontón 30 metros, Paleta Goma Femenino, Santiago de Chile 2016. Clasificada para los Panamericanos de Perú.

Clasificó al Mundial Sub 22 a realizarse en Argentina, clasificada al Mundial Libres de Barcelona España.

PATIN MENORES

– Mazzoni, Liz

– Palazzessi, Milagros

– Pizzolatto, Camila

GANADOR: Camila Pizzolatto

Una jovencita que es parte de la Escuela de Patín del Club Rivadavia, están dando sus primeros pasos a cargo de la profesora Corina Vera y es la destacada de 2016.

PESCA MAYORES

– Eberle, Miguel

– Jaime, Martin

– Leguizamo, Mario

GANADOR: Miguel Eberle

Obtuvo 2 primeros puestos en el torneo realizado en el Club de Pesca de nuestra localidad.

Disputó finales en los torneos organizados en la vecina localidad de Lobos.

PESCA MENORES

– Dhul, Matías

– Leguizamo, Bautista

– Trejo, Miguel

GANADOR: Matías Dhul

Revelación 2016 ganando un concurso y obteniendo un 2º puesto durante el mismo.

VOLEY MAYORES

– Cequeira, Mirta

– González, Carolina

– Vera, Matías

GANADOR: Carolina González

Participó en el equipo de Navarro en la Cuenca del Salado, llegando entre los mejores en instancias finales.

Representa al Club Rivadavia de Navarro en la Liga Montense.

RUGBY MAYORES

– Cortez, Iván

– Hessel, Alan

– Podestá Enzo

GANADOR: Iván Cortez

Juvenil integrante del equipo mayor subcampeón del torneo empresarial, con gran actitud, creciendo de una manera sorprendente en su posición, evitando que un oponente sume en el campo. Es un jugador importante para un equipo de recambio constante.

RUGBY MENORES

– León, Fermín

– Samianta, Nahuel

– Verón, Santiago

GANADOR: Nahuel Samianta

Jugador del equipo Sub 15 de los Juegos BA 2016 y jugó en el Seven bonaerense del año, siendo un jugador que por su talento y compromiso llegó al plantel superior.

RURAL BIKE MAYORES

– Calviño, Felipe

– Martínez, Darío

– Polenta, Ornela

GANADOR: Ornella Polenta

6 primeros puestos en diferentes ciudades de la Provincia, corriendo en distintas categorías, Elite, Individual, etc. Se consagró con el 1º puesto Coronación 2016. Compitió ganando en Las Heras, Lobos, Campana, Roque Pérez, entre otras.

TEJO MAYORES

– Echeverría, Néstor

– López, Leoncio

– Recaite, Luis

GANADOR: Luis Recaite

Participante de torneos regionales en adultos mayores, jugando la Olimpíada Senior. Destacado por sus compañeros por su actuación en 2016.

TENIS MAYORES

– Chotro, Karina

– Paredes, Mariela

– Tomatis, Margarita

GANADOR: Karina Chotro

Campeona en Categoría en Damas B, en Lobos, en Damas Libres en Navarro Tenis Club. Talentosa y persistente.

TENIS MENORES

– Barloni, Juan Ignacio

– García Jurado, Mateo

– Yaregui, Julián

GANADOR: Mateo García Jurado.

Campeón Torneo Grado 5 en Jáuregui, Campeón en Torneo Navarro Tenis Sub 12, clasificado al Máster Torneo Grado 5 Sub 10. Dentro de los mejores 8 de la Región.

TENIS DE MESA MENORES

– Giacobelli, Francisco

– Fitzzimons, Maggie

– Salemi, Alejo

GANADOR: Maggie Fitzzimons

Joven de Villa Moll… Ganó la Interregional en los Juegos BA 2016 representando a Navarro en la Final Provincial.

TROTE MAYORES

ENTREGA BARILARI DANIEL O JOSÉ

– Carino, Matías

– Centurión, Mario

– Larregina, Carlos

GANADOR: Mario Centurión

Puso en pista a Gora Marquina ganando el campeonato más importante Copa Criadores 2016, también subcampeón con la otra ejemplar.

Jorge Diz y Roberto Gómez están al frente del grupo de trabajo, acompañados en esta oportunidad por un Jurado integrado por Fabricio Sánchez Ramírez, Hugo Márquez, Damián de la Fuente, Federico Ibarra y Claudio Breccia.