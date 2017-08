Daniel Yusé: “En el peronismo, en algunas cosas estamos fallando”

El candidato por Cumplir, fuerza política que lidera Florencio Randazzo, habló con Navarro Noticias TV, dijo que estaba conforme con la elección realizada, obteniendo poco más de 800 votos en un tiempo acotado de campaña, agradeció el apoyo de la gente, pero no se quedó corto a la hora de hablar de su partido, el peronismo, señalando que en algo se está fallando, que se debe hacer autocrítica por más que moleste, porque si no, la gente no elegiría votar otra fuerza política.