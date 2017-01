Cristian Carrizo tiene 400 municipales afiliados y se viene para ellos una Rifa de una Casa

En diálogo con el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Cristian Carrizo, pudimos establecer que hoy son 400 los trabajadores afiliados, lo que muestra un crecimiento importante en los últimos años. Se viene una gran rifa, se pidió para este año un 35% de aumento de sueldo para todos y se firmaron varios convenios que beneficiarán en las compras.

-¿Hay buenas noticias para el afiliado, Cristian?

-Firmamos un convenio con una empresa telefónica para que los empleados puedan adquirir celulares en cómodas cuotas. También lo hicimos con una empresa de artículos del hogar, donde podrán comprar muebles, etc, en 18 cuotas al más bajo interés. Firmamos convenio con PBD para la compra de artículos escolares. Esta semana lo haremos con Casado Deportes donde podrán comprar artículos deportivos, calzado.

-¿Cómo está Navarro con respecto a los sueldos teniendo en cuenta la inflación?

-Hemos sido el Municipio que más aumentos tuvo. Llegamos a un 30% de aumento, creo que eso se ve en la cantidad de afiliados nuevos, que nos han convertido en el sindicato más grande en el Municipio de Navarro.

-¿Por qué no se dio el bono de fin de año?

-El viernes nos reunimos con el secretario de Hacienda y el intendente para ver qué se podía hacer al respecto y como no alcanzaba ni siquiera para pagar 500 pesos a cada uno, se decidió no darlo. Pero ya le pedí al intendente que incluya este bono para 2017, quizás transformando el presentismo anual en un bono de fin de año.

-¿Cómo va el proyecto de edificar la sede?

-Arrancamos en enero mismo a construir la ansiada sede y lo haremos con fondos propios.

-¿Se pasarán contratados a planta permanente como dijiste tiempo atrás?

-Claro. Con el intendente hemos decidido pasar 40 empleados entre enero y marzo. Es un gran logro.

–Nos comentaron que tienen idea de vender una gran rifa con una casa de premio. ¿Qué hay de cierto?

-Es así. Una casa llave en mano y otros grandes premios. El intendente Santiago Maggiotti nos dona un terreno y nosotros construiremos la vivienda que será sorteado entre los empleados afiliados y familiares que comprende la rifa. Es para ellos. Y a ellos les quiero agradecer la confianza que depositaron en las elecciones pasadas dándonos la oportunidad de seguir al frente del Sindicato por cuatro años más, habiendo votado positivamente 300 afiliados. Eso nos da mucha fuerza para seguir trabajando firmes concretando proyectos para los compañeros municipales.

Quiero que sepan que se formó la Juventud Sindical y en breve daremos más información.