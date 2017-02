Crece la instalación de calefones solares en Argentina

En 2016 se duplicó la cantidad de fabricantes de equipos solares térmicos en el país, conocidos como “calefones solares”. Esta información se desprende del primer censo sobre esta tecnología, realizado por el INTI.

El crecimiento de la energía solar térmica no es un hecho aislado. Se estima que en el mundo existen 939 mil empleos vinculados a esta tecnología y que en los últimos 10 años la potencia instalada ascendió de 100 a 400GWth, según lo informó Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN 21), asociación internacional referente del sector.

Argentina no quedó afuera de esta tendencia, los expertos del INTI estiman que desde el año 2012 al 2015 la tasa de crecimiento en instalaciones calefones solares aumentó en un orden del 100% anual en forma sostenida. En sintonía, los resultados que arrojó el primer “Censo de energía solar térmica 2016. Mapa del sector en Argentina” indicaron que se duplicó la cantidad de fabricantes nacionales en el último año.

El equipo de Energías Renovables del INTI, junto a la Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, relevó un total de 134 empresas: 20 fabricantes de equipos solares térmicos, 26 importadoras, 72 instaladoras y 16 entidades que brindan capacitación sobre la actividad. Un dato significativo radica en que el 31% de estas empresas encuestadas inició sus actividades durante el 2016, lo que confirma el fuerte crecimiento de esta tecnología en el último año. La mayoría de estas empresas se concentran en Buenos Aires y en un segundo lugar en Córdoba y Santa Fe.

“Entendemos que este crecimiento se vincula a la situación energética actual del país y a la familiarización de los usuarios con estas tecnologías, sobre todo en las provincias. Al haber más usuarios, se genera más mercado y se necesita más oferta”, explica la ingeniera Marianela Bornancin, integrante del Centro INTI-Energías Renovables, quien agrega que el incremento de tarifas también despertó el interés por las energías renovables ya que los beneficios son significativos: “en el mercado hay disponibles calefones solares nacionales por $12000 que permiten ahorrar hasta el 70% de la energía utilizada para calentar agua”.

Otro de los resultados que arrojó esta “fotografía” del sector, indicó que durante el 2015 las empresas fabricantes instalaron 635 equipos solares térmicos; las importadoras 3037 y las instaladoras 2090. Estos datos por un lado dan cuenta de la gran oportunidad que tiene la energía solar térmica en el país, pero al mismo tiempo demuestran que la industria nacional se encuentra ante un gran desafío. “Las empresas argentinas ya cuentan con las capacidades técnicas para fabricar a mayor escala: del Censo se desprende una capacidad productiva de 15480 equipos/año. Adicionalmente, se espera este año la sanción de la Ley Nacional de Energía Solar Térmica, que significaría un impulso al mercado local y a los productos nacionales, incorporando la tecnología entre los criterios constructivos para futuras edificaciones”, remarca Bornancin.

“El salto en la escala productiva conduce a una notable disminución de los costos de los fabricantes nacionales, haciéndolos mucho más competitivos frente a los equipos importados”, asegura la experta del INTI.

Teniendo en cuenta el impulso que podría generar la ley, se estima que podrían fabricarse 123200 equipos nacionales por año, generando 500 puestos de trabajo como mano de obra directa. A esta cifra deben sumarse los instaladores, capacitadores e importadores como empleo indirecto.

Los datos informados en el Censo surgieron a partir de la inscripción voluntaria de integrantes del sector, siendo por definición parciales.