COPESNA informa

A raíz de los muy fuertes vientos registrados en la noche del viernes al sábado, muchos son los daños que ha sufrido el sistema de Distribución Eléctrica en todo el Partido de Navarro.-

Hasta aproximadamente las diez de la mañana no contamos con abastecimiento ni desde Lobos ni desde Mercedes.-

Restablecidos estos vínculos se está tratando de recomponer el suministro por sectores, ya que son innumerables los inconvenientes con que nos encontramos.-

Árboles, ramas, chapas, caídos sobre líneas, cables cortados, postes quebrados, etc.

Todos los recursos humanos y materiales de la Cooperativa están afectados a la normalización del sistema desde la madrugada del día de la fecha.-

El objetivo es restablecer la totalidad del servicio a la mayor brevedad, no obstante y a pesar de los esfuerzos del personal de redes, van a quedar sectores sin poder repararse hoy, especialmente en zonas rurales muy seriamente dañadas.-

En cuanto a la atención telefónica solicitamos las disculpas del caso, pero son tantos los llamados que entran simultáneamente que en oportunidades se satura la central y algunos no encuentran la respuesta correspondiente.-