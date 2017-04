Copensa incorporará empleado

COPESNA LTDA.

SELECCIONARÁ

Auxiliar para desempeñarse en Operaciones, Mantenimiento, Construcción de Obras de

Electrificación y/o demás tareas propias del Sector

Para cubrir vacante en el SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA

Se requiere:

 Sexo masculino

 Estudios secundarios completos preferentemente técnicos

 Experiencia en instalaciones eléctricas de distribución o en inmuebles (no excluyente)

 Conocimientos de Informática (no excluyente)

 Registro de Conductor

 Aptitud para trabajos en altura

 Edad pretendida: hasta 35 años

 PLENA DISPONIBILIDAD ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS DEL SERVICIO

(SE VALORARA ESPECIALMENTE LA ACTITUD EN CUANTO A DISPOSICION Y ESPIRITU DE

COMPROMISO CON LA EMPRESA)

Presentar Títulos, Antecedentes y/o Currículum Vital bajo sobre cerrado a: COPESNA LTDA. –

SELECCIÓN DE PERSONAL – Calle 28 Nº 514 – NAVARRO – Pcia. Bs. As.

Las presentaciones podrán realizarse hasta las 12 horas del día 18/04/2017

