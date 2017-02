Consejos para el Golpe de Calor

Lo comunica el secretario de Salud DR Angel Pereyra.

Pautas básicas para prevenir un golpe de calor.

Debemos tener en cuenta cuales son las recomendaciones y consejos para evitar un golpe de calor en estos días con temperaturas tan extremas.

En general ingerir abundante agua sin haber tenido la sensación de sed, comer alimentos frescos como frutas y verduras, y usar ropas sueltas son la clave para evitar sufrir un golpe de calor. Además de evitar las bebidas alcohólicas o muy dulces, reducir la práctica de actividad física en horarios no adecuados y protegerse del sol con anteojos y sombrero.

Los ancianos y los bebés son los más vulnerables frente a las altas temperaturas por eso son a los que más hay que acentuar los cuidados. Aquellos bebés que están con una lactancia materna exclusiva no necesitan hidratación adicional a la leche materna pero deben ser amamantados a demanda.

Es de suma importancia saber que se incrementan los casos de intoxicaciones alimentarias por el consumo de alimentos en mal estado o aguas no potables en esta época. Las consecuencias principales son las gastroenteritis y las diarreas por lo tanto es imprescindible saber que se deberán extremar las precauciones en cuanto a los habitos de higiene; como por ejemplo:

– lavarse muy bien las manos cada vez que se va al baño y que se manipulan alimentos.

– Lavar bien las frutas y verduras que vayas a consumir crudas.

– Mantener siempre los alimentos refrigerados a menos de 5 grados y consumir los recién preparados en menos de dos horas

– Realizar una correcta coccion de carnes, pescados, verduras y huevos en tus preparaciones.

Ante cualquier sospecha de estar padeciendo un golpe de calor hidratarse en forma abundante, ubicarse en un lugar fresco y evitar la exposición al sol.

