Comunicado de la empresa R.S.O. Net.

Tras la situación que se generó el sábado en la madrugada por la caída de la torre central, personal de R.S.O. Net está trabajando intensamente con el objetivo de reestblecer prontamente el servicio. Se ha montado una nueva central en Calle 28 entre 11 y 13 (FM del Sol), por lo que los abonados que estaban reorientados a esa torre ya cuentan con servicio. A los abonados que no tienen servicio se les solicita una dosis de paciencia; cuando el servicio se reestablezca, se llamará abonado por abonado para chequear el buen funcionamiento del servicio, y en caso que no se logre el reestablecimiento se enviará un técnico a cada domicilio. Oportunamente serán descontados los días en que no se haya prestado el servicio, y aquéllos abonados que tengan asentado el reclamo con anterioridad a este incidente, se les practicará el descuento desde el día en que haya sido asentado el reclamo. Igualmente, se informa que la oficina esta abierta al público, si se encuentra cerrada al público es porque el personal está afectado a las tareas de reparación y mantenimiento. R.S.O. Net