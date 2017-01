Club Mercedes jugará el Federal con dos navarrenses

Federico Chotro y Matías Vázquez están entrenando en Club Mercedes que se prepara para jugar el torneo argentino qun reúne más de 200 equipos y comienza el 5 de febrero.

Matías ya jugó para los mercedinos y otra vez confían en su potencia y sus goles. Fede se está mostrando. Tiene dos experimentados en su puesto pero es un mediocampista que el técnico no debería dejar escapar. Es inteligente, intuitivo, entiende el juego y le sobra personalidad dentro de cualquier cancha.

Veremos que pasa, pero por ahora celebramos que los tengan en cuenta.

Club Mercedes estará en la zona junto a San Miguel de Las Heras, Trocha de Mercedes y Atlético de Luján.

Zona 8

Atlético Luján (Liga Lujanense).

Club Mercedes (Liga Mercedina).

Trocha (Liga Mercedina).

San Miguel de Las Heras (Liga de Lobos).



Fixture

1ra. Fecha – 05/02/2017

Atlético Lujan vs. San Miguel (Las Heras).

Club Mercedes vs. Trocha.

2da. Fecha – 12/02/2017

Trocha vs. Atlético Luján.

San Miguel vs. Club Mercedes.

3ra. Fecha – 19/02/2017

Atlético Luján vs. Club Mercedes.

Trocha vs. San Miguel.

4ta. Fecha – 26/02/2017

San Miguel vs. Atlético Luján

Trocha vs. Club Mercedes.



5ta. Fecha – 05/03/2017

Atlético Luján vs. Trocha.

Club Mercedes vs. San Miguel.

6ta. Fecha – 12/03/2017

Club Mercedes vs. Atlético Luján.

San Miguel vs. Trocha.