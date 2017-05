El Celeste jugó en Carmen de Areco y aquí están los resultados:

Escuelita premini y mini disputaron amistosos.

Sub 13 Sorrego 36- Cef 10 Carmen de Areco 29.

Sub 17 Dorrego 34 – Cef 10 Carmen de Areco 33.

Primera Dorrego 45 – Cef 10 Carmen de Areco 49.

En sub 15 y sub 19 ganó Dorrego 20 a 0 pues el local no presentó categorías.