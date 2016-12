Asumieron las nuevas autoridades de la Juventud Radical

El pasado sábado, en el comité de calle 20- ahora “Pte Dr Raúl. R. Alfonsín”- se llevó adelante el acto de asunción de la nueva Comisión de la Juventud Radical, en homenaje al primer Presidente elegido por el voto popular: Hipólito Yrigoyen, celebrando el Centenario de la Democracia en la República Argentina.

Se dio inicio a dicho acto entonando las estrofas del Himno Nacional (interpretado por Jairo) y se escuchó un audio en Homenaje a Hipólito Yrigoyen, y a todos los que forjaron la Unión Cívica Radical. Luego miembros de la Comisión saliente y entrante de la JR descubrieron el informe de la CONADEP- que pasará a integrar la biblioteca en la secretaría de la JR- con motivo de reivindicar la Democracia y para que NUNCA MÁS haya terrorismo de Estado en la Argentina.

Estuvieron presentes miembros de la Comisión de la UCR y afiliados, entre otros, el ex intendente municipal y presidente saliente del Partido Alfredo Castellari y la actual presidente Maria Antonieta Murphy, quienes se dirigieron al público, a su vez por parte de la JR lo hicieron Sebastián Tacchi, presidente saliente, Guido Salinas actual presidente y Santiago Tacchi delegado seccional. El encargado de la presentación fue Juan Francisco Carllinni.

El nuevo presidente de la Juventud Radical Guido Salinas expresó sentirse orgulloso de integrar la nueva comisión, de quienes la integran y de todos los militantes de la JR, manifestando que siendo parte de la anterior comisión se lograron entre otras cosas: el homenaje a Hipólito Yrigoyen, a Raúl Alfonsín y el más reciente al prócer del federalismo Manuel Dorrego, concretar la secretaría de la JR en el comité, luchar por la autonomía de la juventud en el partido, colaborar con instituciones y con los vecinos de Navarro en momentos difíciles; señaló la idea de la JR de avanzar en esa dirección, de seguir en la lucha Radical!!! convocando a los jóvenes a participar y juntos fortalecer al partido y buscar lo mejor para el pueblo. Finalizó su discurso “solicitando en nombre de la JUVENTUD RADICAL la conformación nuevamente del Bloque UCR en el Concejo Deliberante”.

Santiago Tacchi respaldó el pedido del actual presidente, expresando que hay radicales con ideas algo confundidas, que hablando de Alem o Yrigoyen etc no dudaron en pactar con los conservadores, con la derecha como la Uven-PRO; en ese sentido manifestó: “la Juventud Radical no acepta bajo ningún punto de vista la reivindicación de la convención de Gualeguaychú que acaba de hacer la actual presidente de la UCR de Navarro Maria A. Murphy”.

Aprovechamos la oportunidad para desearles a los vecinos de Navarro una feliz navidad. Juntos debemos sumar esfuerzos por los que hoy atraviesan momentos difíciles, y seguir luchando para lograr igualdad social.

PRENSA-JUVENTUD RADICAL