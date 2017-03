Acerca del Default, y el sometimiento de un país a los intereses foráneos

Como nunca antes, he intentado escuchar e interpretar, la posición de nuestro gobierno, refiriéndose a estos temas, y con mucha bronca y angustia, y a pesar de mi desacuerdo con casi todas las metodologías que esta administración lleva adelante, debo admitir que en esto, no solo, no hay que dejarlos solos, sino que debemos estar y tirar todos juntos.

Y no quiero polemizar acerca de la defensa, o el cuestionamiento hacia las decisiones bien o mal tomadas de un gobierno, quiero hacer entender que estamos en presencia de verdaderas cuestiones de Estado.

Y como tales, y por tratarse de una deuda eterna, ya no externa, por tratarse de re estructuraciones de una deuda que tiene tantos años como nuestra Constitución, debemos los partidos políticos de la oposición, o dicho de manera más constructiva, los partidos que integran el arco político de nuestra Nación, sentarnos con el gobierno a trazar el derrotero a seguir por la Argentina de acá en adelante.

Las peleas internas, que son muchas y de variada trascendencia desde lo jurídico y lo institucional, debemos darlas puertas adentro, haciendo y diciendo, lo que cada uno de los Argentinos pensamos, puertas adentro, como corresponde.

Pero la pelea grande, esa que siempre está fogoneada por intereses que no son Argentinos, por intereses que solo pretenden sacar tajada de donde sea, y sin importar lo que en le medio suceda, debemos darla entre todos, y todos somos todos y unidos.

Que se entienda muy bien, porque la prensa en general, y la misma prensa argentina, pareciera estar de acuerdo con aquellos intereses que siguen hipotecando nuestro futuro, y lamentablemente no informan como corresponde, acerca de lo que significan las decisiones judiciales externas, que responden a intereses que ni siquiera tienen patria.

Estas cuestiones no complican a un gobierno, complican y someten a generaciones de Argentinos, y en eso, quiero, como el gobierno y junto al gobierno, dar pelea y defender lo que es nuestro.

Para terminar, quiero, deseo y anhelo, que mi partido, la Unión Cívica Radical, se ponga a disposición de este gobierno, y sea el partido convocante, que genere las condiciones necesarias, para lograr entre todos trazar una verdadera política Nacional que oriente y guíe acciones para encauzar la economía de este bendito país, para trazar trayectorias nacionales, donde solo primen los intereses de nuestro pueblo.

Una cosa es la pelea interna, que como Radicales sabemos, debe resolverse en casa, otra es la que nos imponen los de afuera, y a esa debemos enfrentarla todos y juntos.

A ver si de una vez por todas, separamos los tantos, y como corresponde nos preocupamos todos, como debe ser, por la Argentina.

Arq. Carlos de Lamadrid

Pte. Bloque de Concejales UCR de Navarro

