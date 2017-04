A 35 años de la Guerra de Malvinas, compartimos un sentido homenaje a nuestros Héroes

A pesar de la lluvia nada impidió que se lleve adelante lo previsto por la Secretaría de Cultura Municipal. Con la presencia del intendente Santiago Maggiotti, autoridades, representantes del Centro de Ex Combatientes de Navarro, delegaciones escolares, familiares de los Veteranos de Guerra, público, se realizó el acto el 2 de abril en el SUM de la Escuela Técnica.

El veterano Daniel Torres, su compañero Raúl Diaz, una joven hija de un veterano, Gisele Giselle Roldán, el secretario de Cultura Raúl Lambert y el jefe comunal, fueron los encargados de hablar a los presentes.

Acompañaron la Banda de Música Municipal y los representantes del Colegio San José y el Instituto San Lorenzo, que recibieron una mención del Centro.

Lo más emotivo fue cuando Lambert presentó la historia de Gustavo Roldán, que en el documental 30 Héroes contó una historia muy particular. Un colectivero que no quiso subirlo para que el joven soldado que venía de la guerra pueda llegar a su casa y ver a su familia. Los militares lo dejaron ir solo, sin dinero, y Gustavo sufrió ese desprecio. Pero un hombre mayor y su mujer le pagaron el viaje y pudo subir. Gustavo le retribuye el gesto regalando a la pareja una moneda inglesa traída de las Islas. Esa moneda después de 35 años volverá a sus manos porque su esposa encontró a la familia que aún la posee. Increíble momento se vivió al ver un video tan sentido.

Más tarde, se proyectó una película del viaje a Malvinas de 2016 que nunca se había visto.

Santiago agradeció a los Héroes que lo hayan dejado ser parte de su historia.

