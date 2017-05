Juan Herrera, navarrense, ciudadano de los Estados Unidos América

Juan Herrera es un navarrense que se fue a Estados Unidos hace 17 años. Lo vimos en su Facebook con una bandera de aquel país, diciendo soy ciudadano, por lo tanto nos comunicamos con él, como lo habíamos hecho años atrás, para saber qué sentía estando instalado definitivamente.

“Al principio me fui a Miami, de 2000 al 2006, hace 17 años, me hice ciudadano hace dos. Es una larga historia y aquí llegué por casualidad. Trabajé en una panadería, luego en restaurante de muy bien nivel italiano, más tarde hice un reparto de facturas, pan con un amigo, pero no hice plata. Luego vendí todo y me fui a Virginia, donde estoy hoy, Virginia Beach. Vendí helados, luego surgió el tema de la pesca y me dediqué a pescar cangrejos”…

Juan lleva diez años trabajando en el mismo lugar. Empezó en cubierta y hace tres años que está como primer oficial, luego que ese cargo sea dejado por un compañero que perdió la vida en el mar.

Le preguntamos qué hace en los ratos libres… “Disfruto de mi familia, de mis hijos, hago motonáutica, vuelo como lo hacía en Navarro, ya que tengo mi licencia en EEUU… Hago motocross, ando en cuatriciclo, soy medio pata dura para esto pero me encanta y lo disfruto.

La vida acá es linda. A mí me gusta Navarro. Lloré los primeros cinco años, extrañé mucho, pero con los años empecé a querer este lugar. Extraño aún a mi familia, los adoro. A fin de año vamos siempre, pero igual siempre extraño. Cuando voy disfruto de mi casa, de mis amigos. Salgo más acá que cuando voy a Navarro, porque allá disfruto más lo íntimo.

La vida En Estados Unidos sabés que si trabajás duro conseguís lo que querés. Te dan, lo disfrutás y mientras tanto lo pagás. En Argentina es más familiera la cosa, acá es todo más frío, pero te adaptás”-

Juan cree que su gran proyecto allí es llegar a ser capitán, ya que le falta poco, pero además regresar a Argentina.

“Mi capitán es una gran persona, me ha enseñado mucho, y eso me ha ayudado un montón para desarrollar mi profesión, la pesca comercial”-

Cuando llega a Navarro disfruta también de un buen café en la Shell, ir a ver a su hermana a Marcos Paz o visitar Las Marianas.

Hoy pesca en el Atlántico Norte, cerca de Nueva York, acercándose al límite con Canadá. Son 30 días donde tienen que arrasar trayendo a la costa la mayor cantidad de ejemplares. Una experiencia que seguramente debe ser atrapante.

Hemos visto algunos videos de Juan en el Mar y es algo impresionante, un mundo desconocido para cualquiera de nosotros, que este joven vecino tiene como sostén de vida en el país del norte.

Es un muchacho criado aquí, que vive muy lejos, pero con la tecnología Navarro se le hace más cerca.

Irse a esta nueva vida seguramente lo eleva, pero los sentimientos jamás se pierden. Juan siente el olor a Navarro y quiere regresar. No tengan dudas.

Ha sido siempre muy gentil con Navarro Noticias, un diario que no deja de leer, que lo mantiene en contacto con lo que nos pasa todos los días.

Está muy bueno que quienes tengan sueños, hagan el intento de convertirlos en realidad. Juan hoy convive con una vecina de esta ciudad, Natalia Pesci, junto a ella y sus queridos hijos, disfruta de un mundo que quizás hace muchos años, cuando frecuentaba los sitios que todos cruzamos, no imaginaba.