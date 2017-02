Cronograma  FINES 2

Según lo establecido en la Res. 115/16 y Comunicación Conjunta Nº1, se da difusión al Cronograma de Acciones:

INSCRIPCIONES IN FINE LISTADOS 108 “A” Y “B”

Las inscripciones para la conformación de los Listados Complementarios 108 “A” y “B” IN FINE, las mismas se evalúan en la Secretaría de Asuntos Docentes, iniciándose el período de inscripción a partir del 20 de febrero de 2017 de lunes a viernes en el horario de 9 a 11 y de 14 a 16

Dichas inscripciones estarán abiertas para todos los niveles y/o modalidades y se complementan a los listados de los inscriptos evaluados por el Tribunal Descentralizado.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

Formulario debidamente cumplimentado ( Se encuentra en casa PBD y KIOSCO ALE para su fotocopiado)

Fotocopia del título debidamente registrado ante la D.G.C.y E. , constancia de título en trámite, constancia de porcentaje de materias aprobadas con la denominación exacta del título a acreditar (un solo juego)

Fotocopia del DNI

Recordar que deben presentar la documentación original para acreditar la autenticidad de las copias.

CRONOGRAMA ACTOS PÚBLICOS MARZO 2017

Acción estatutaria Lugar Dia y hora Destino Reincorporados y Servicios Provisorios (Excepto Secundaria y Técnico Prof. MEDIA AD. Artística y ed. Física apoyo nivel Secundario y Técnico Profesional Técnico Prof.) S.A.D. CALLE 9 Nº 40 01/03/17 10 HS. Designación Provisionales y Suplentes INICIAL-PRIMARIA ESPECIAL-PSICOLOGÍA ADULTOS ED. FÍSICA- ARTÍSTICA(Excepto apoyo nivel secundario y Técnico Profesional) E.P. Nº 1 CALLE 109 Nº49 02/03/17 9HS Destino Reincorporados y Servicios Provisorios ( Secundaria y incluido Artística y ed. Física apoyo nivel Secundario y Técnico Profesional Técnico Prof. MEDIA AD.) S.A.D. CALLE 9 Nº 40 07/03/17 10 HS. Designación Provisionales y suplentes Secundaria, Téc. Prof. Media Adultos incluido Artística y ed. Física apoyo nivel Secundario y Técnico Profesional) EP Nº1 CALLE109 Nº 49 08/03/17 9 HS.

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA: 06/03/17 a las 7.45 y 12.40 de lunes a viernes en la sede de S.A.D. TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN EXCEPTO SECUNDARIO, TECNICO PROFESIONAL MEDIA ADULTOS Y ED. FÍSICA Y ARTÍSTICA APOYA NIVEL SECUNDARIO Y TECNICO PROFESIONAL

INICIO ACTOS PÚBLICOS DE RUTINA Nivel Secundario, Técnico Profesional y Media Adultos : 13/03/17 a las 7.45 y 12.40 de lunes a viernes en la sede de S.A.D. PARA CARGOS Y a las 12.40 Módulos y/u Horas cátedra y cargos de lunes a viernes en la sede de S.A.D

IMPORTANTE: Los docentes deben concurrir a los actos públicos de provisionales y suplentes con la OBLEA de Ingreso 2017 y de ser posible con el LOF 2017, DNI y Hoja de Ruta. Los portadores de poderes con el poder debidamente cumplimentado y los documentos del apoderado y del docente (de no certificarse de que la persona no está apoderada tal como el procedimiento lo requiere no se lo tendrá como válido).

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO : de 7 a 17