La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Navarro, envía un comunicado donde relata la sorpresiva noticia. Si bien la historia del padre Ponce de León, familiar de los vecinos de Navarro que todos conocemos, era conocida, ahora se suman más nombres, luego de una investigación realizada desde hace un largo tiempo.

El informe de Cultura dice lo siguiente:

24 de Marzo

Los desaparecidos de NAVARRO

MEMORIA-VERDAD-JUSTICIA

1976 – 2017

Cuando la conciencia colectiva de Navarro estuvo durante más de cuarenta años convencida que los secuestros, desapariciones y/o muertes producidas por la dictadura militar de los años 1976/1983 no habían afectado a los hijos de este pueblo, la apertura de archivos secretos golpeó nuestro rostro con otra verdad incontrastable.

Siempre creímos, de buena fe, que las sombras de la muerte organizada desde el estado no nos habían rozado, y casi con cándido orgullo, TODOS, pregonábamos que Navarro no había sufrido desapariciones forzosas, ni muertes políticas; pero eso no resultó una verdad absoluta.

Tal vez sea cierto que Navarro no fue escenario geográfico de esa clase de hechos, tal vez se verdad que en Navarro no hubo asesinatos organizados por el Estado, ni que por acá pasaron los “Falcon verde” que “levantaron” y “chuparon” miles de argentinos de los que luego nunca más y nada se supo de sus vidas.

Pero hoy, lamentablemente, estamos en condiciones de compartir algunas verdades ocultas que sí afectaron a hombres nacidos en Navarro y a sus respectivas familias.

El oportuno y aún presente miedo a denunciar sus desapariciones, el miedo a las venganzas posteriores, el ocultamiento de pruebas y la manipulación de expedientes judiciales se han encargado de esconder algunas historias o de maquillar la verdad de los hechos.

Pero al menos hoy, los navarreros debemos saber que:

Monseñor Carlos Ernesto Ponce de León

Carlos Ernesto Ponce de León, Obispo de San Nicolás, nacido en Navarro el 17 de marzo de 1914.

Luchador por los derechos sociales del hombre, defensor de indefensos y protector de perseguidos, falleció a los 63 años en un aparente accidente automovilístico el 11 de julio de 1977 en la Ruta 9 a la altura del km. 212 , Ramallo. Testigos presenciales, luego silenciados, vieron cómo una paliza a cargo de uniformados terminó la tarea del simulado accidente. Aún hoy éste caso se debate en la investigación en busca de Justicia.

Asesinato en vía pública en accidente fraguado, caso investigado

Enrique Guerrero

Enrique Guerrero, nacido en Las Marianas, Partido de Navarro el día 15 de mayo de 1922

Trabajador rural. No desarrollaba tarea política alguna. No se conoce que participara de ninguna agrupación partidaria, ni gremial, ni social. Sólo era un trabajador.

Vivía en Luján con su esposa y sus hijos

Un día, delante de alguno de sus hijos, su casa fue requisada, se supone por error, y Enrique Guerrero fue secuestrado por fuerzas militares. Su familia deambuló sin rumbos y sin recursos en busca de su paradero. Nadie supo explicar ni dar respuesta. Nunca mas se supo de Guerrero ni de su vida, ni de su fin.

Roberto Omar Garay

Nacido en Navarro el 23 de enero de 1943, obrero metalúrgico.

El 19 de diciembre de 1975 es asesinado en un operativo militar, de los denominados “retén de ruta”, en Ruta Prov. N°30 y Ruta N°74 en inmediaciones del cruce “Scarminacci”, Tandil, Pcia. de Buenos Aires.

Pedimos perdón por nuestro desconocimiento, pero también pedimos MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

MEMORIA, porque eran hijos de Navarro.

VERDAD, porque las circunstancias y la verdad sobre sus muertes y/o desapariciones aún están ocultas.

JUSTICIA, porque la impunidad de los responsables de sus desapariciones no puede ser un premio a su accionar.

A 41 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, reconocemos que fuimos parte de la historia de nuestro país de una manera no deseada e “inocentemente” negada.

Los invitamos a consolidar nuestra democracia investigando junto a sus docentes y familias para poder reconstruir la historia en su máximo alcance y en base a la verdad.

MUNICIPALIDAD DE NAVARRO

Consejo Municipal de Políticas Sociales

Secretaría de Cultura, Educación y Turismo

Fuente de datos e información: E.A.A.F. (Equipo Argentino de Antropología Forense).

Foto gentileza de procesalpenal.wordpress.com